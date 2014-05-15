Нуждаются ли иностранцы, прибывшие в Минск, в помощи волонтеров?

Новости Минска. Получить полезную информацию о нашем городе в период проведения Чемпионата мира по хоккею легко и просто для гостей из любой точки мира. Уже у трапа самолета или на платформе железнодорожного вокзала интуристам предоставляют всю необходимую информацию о нашем городе.

Яна Меньшикова, член информационной группы Белорусской железной дороги:

Мы являемся, в первую очередь, информационной группой Белорусской железной дороги. Наша главная задача – информировать приезжающих гостей о тех услугах, которые предоставляет Белорусская железная дорога. На сегодняшний день основной тип информации – это рассказ гостям о том, как добраться до Чижовка-арены и до Минск-арены. Специально под эти объекты БЖД организованы поезда городских линий, чтобы привозить и вывозить гостей с матчей.

Подготовленные молодые люди кратко и полно расскажут и укажут направление пути в сторону ваших интересов и предпочтений.

Туристические экскурсии, местные достопримечательности, организация культурного досуга и отдыха, праздничные площадки и транспортные средства – это информация, которую удобнее уточнить у волонтеров и участников информационных центров, вместо карт и современной навигации.

Екатерина, волонтер:

Мы информируем гостей нашей столицы обо всем, что происходит сейчас, о мероприятиях, о месторасположении кафе, ресторанов, куда им пойти, как доехать – обо всем на свете, что только спросят. Это очень интересная работа, мы общаемся с гостями, мы участвуем в развлекательной программе, которая здесь происходит, участвуем в жизни города – это просто замечательно!

Анна, волонтер:

Все мы проходили подготовку на базе университетов БГУ и МГУ. Там у нас были пары по языку английскому, также проходили пары по туризму – рассказывали, куда можно поехать, что предложить туристам, как им все это правильно подать. Были пары по хоккею, чтобы мы были в курсе, что вообще происходит в хоккее, также были пары по психологии общения, чтобы мы могли решать конфликтные ситуации с туристами и не только конфликтные, чтобы мы могли привлечь внимание, если им нужна помощь, чтобы они не боялись подойти, чтобы мы были открыты для общения.

Гостям столицы рады и готовы помочь полезным советом или хорошей подсказкой в любое время, в любом месте – их пребывание в нашем городе комфортабельное и уютное, благодаря слаженной работе инфоцентров и добродушным улыбкам минчан, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юлия Комлева, координатор из дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею:

Находясь в гостинице, волонтеры, прежде всего, помогают командам, менеджерам команд, самим игрокам. Предоставляют всю необходимую информацию, также они постоянно находятся на связи с организационным комитетом, с диспетчерской службой, с дирекцией, которые находятся, непосредственно, на самих аренах проведения чемпионата. Все волонтеры, которые работают сейчас на чемпионате, они уже прошли стажировку на других международных соревнованиях: дзюдо, бокс, фигурное катание, поэтому они владеют информацией и знают, чем им помогать командам.