Монахи в Коложской обители спасли город от крестоносцев. Как в Гродно смогли сохранить древнюю церковь?

Дмитрий Павлюкевич, диакон Коложской церкви:

У нас в алтарной апсиде есть лестница, которая находится между двух стен, и раньше она использовалась певцами, хористами, которые поднимались по ней из алтаря на деревянный балкон, или как его называют «галерея», чтобы исполнять песнопения. Скорее всего, он строился как мужской монастырь. Ты узнаешь ее из тысячи. На правом берегу Немана бьется сердце Гродно. Коложская церковь с XII века – оплот веры, надежды, любви. Памятник Древней Руси, жемчужина чернорусского зодчества, старейшая церковь Беларуси. Примерно она была построена в 1180-х годах. Эксклюзив, которому нет аналогов в мире. Каменная сказка. Муза поэтов и художников. Дмитрий Павлюкевич:

Таких в Беларуси только две. Есть в Гродно и Полоцке. Мы спорим, кто из нас старше, но когда заходит вопрос о том, кто красивее, никогда никто не спорит. Был князь, которого звали Всеволодка. И как считают историки, именно он был инициатором строительства. В Гродно на момент XII века было пять каменных церквей. Здесь формировалась своя собственная архитектурная школа. Архитектором Коложи и остальных пяти каменных церквей в Гродно историки называют Петра Милонега, это грек по происхождению. Возможно, у него была команда, потому что он строил очень быстро.

Сыновья Всеволода основали храм в честь древнерусских святых Бориса и Глеба. А вот у названия Коложская есть несколько версий. Первая связана с победным походом Витовта на Псков. В 1409-м он привел сюда пленных из крепости Коложа, и холм, где они поселились, одноименно назвали Коложским. Вторая происходит от урочища Коложань, в древнерусском языке это слово обозначало место, где бьют родники. Действительно, их здесь немало. Но самое фантастическое – изюмная кладка, вкусная, как рождественский пряник. Ее украшают кресты из майоликовой плитки. В лучах солнца они сияют как минералы. В былые времена пол также был соткан из майолики и напоминал роскошный персидский ковер. Дмитрий Павлюкевич:

Петр Милонег, когда создавал храм, основная мысль была сделать фасад таким, чтобы человек, который стоит здесь, ощущал себя в райском саду. Именно поэтому кресты в виде цветов, именно поэтому они разноцветные. В основание стены вмурованы валуны: большие, очень старые и очень красивые, разного цвета. В жаркую погоду люди приходят сюда просто, чтобы дотронуться, охладиться. Материал, из которого изготовлена стена храма – плинфа, это греческое слово. Переводится как плитка. Только если мы сегодня плитку кладем на стену вертикально, то эту плитку клали горизонтально. Ширина плинфы практически равняется ширине раствора. Говорят, что наша церковь как в тельняшке.

Изучать плинфу – это как разгадывать кроссворд. Но сразу развеем миф, рисунки – это не языческие руны. Каждая артель мастеров маркировала свою партию и ставила символичные клейма. Отметок здесь около сотни. Гродненский студент-историк Александр Перегудов даже сделал карту. Пока плинфа сохла, умельцы оставляли отпечатки своих пальцев.

Дмитрий Павлюкевич:

Мы приглашали даже криминалистов. Их это заинтересовало, они приехали и сделали слепки с этого кирпича, завезли в лабораторию. Сказали, что это отпечаток, который принадлежал мужчине в возрасте 25-30 лет, я не знаю, какими они технологиями пользуются, но сказали, что он был очень жизнерадостный. Честно говоря, это похоже на правду, потому что есть пословица, что в историю можно войти, а можно вляпаться. Мне кажется, что такой весельчак мог одновременно и войти в историю, и вляпаться. Татары, тевтонцы, москали. Раны от многочисленных войн можно разглядеть на стенах святыни. Ремонтов было немало. Расцвет монастырской обители пришелся на XVI век. Здесь была иконописная школа и богодельня. Злую шутку сыграло расположение Коложи напротив Старого замка. Все, кто приходил с мечом, стремились захватить стратегическую точку.

Дмитрий Павлюкевич:

Расскажу, как монахи в Коложской обители спасли город от нападения рыцарей-крестоносцев. В один из своих походов они пригласили поучаствовать рыцарей из Шотландии. Почему мы идем с мечом на Восток, потому что на Востоке до сих пор в Литве живут язычники, их надо крестить. Вот этот пафос был предложен рыцарям из Шотландии. Но когда они добрались до Гродно, из Коложского монастыря выходит Крестный ход с монахами, с хоругвями, с хлебом-солью, у этих рыцарей из Шотландии просто вот такие вот глаза... И как говорят в летописи, они очень обиделись на тевтонов, потому что они их по сути обманули. Они сказали: мы идем крестить земли, которые уже крещены! Эти шотландцы просто развернулись и ушли, без них поход на Гродно не мог состояться, потому что они составляли значительную часть отряда. И все же самое фатальное разрушение было не от рук человека. В 1853-м Неман разлился так, что подмыл холм. Вместе с грунтом ушла часть коложской стены. Полвека церковь была в руинах. Картина Наполеона Орды не врет. К началу ХХ века храм законсервировали. Спустя время построили деревянную часть и накрыли крышу. Вот такой необычный дизайн. Анастасия Макеева, корреспондент:

Чем славятся вот еще интерьеры храма? Голосники придают ему очень хорошую акустику.

Дмитрий Павлюкевич:

Примерно под тысячу кувшинов было вмуровано в стены Коложи. Вопрос – для чего? Если только для акустики, тогда нужно сказать, что в Гродно жили глухие люди. Ответ вот в чем. Каждый кувшин – это пустота, чем больше пустоты ты вмуруешь в стену, тем она будет легче. Значит, она не будет сильно давить на фундамент. Значит, она сохранится. Ученые говорят, что вот этот рисунок относится к XIII веку. Мы видим здесь три фигурки, вверху надписи на церковнославянском, если попытаться их расшифровать, то: Святой Спас, Святой Симеонис, Святая Анна, моли Бога о мне грешном. Кто-то из посетителей Коложи в XIII веке оставил о себе вот такую молитву и икону. Есть предположение, почему Симеон и Анна, третья фигурка – это Иисус, она самая меленькая. Возможно, это сцена Сретения. Самой почитаемой иконой была и остается Коложская Богородица. Многочисленные дары – свидетельства ее благодеяний и исцелений. Предание конца XVI века гласит, что ее на груди носил один нищий, который всегда говорил людям правду. Причем неважно, кто перед ним стоял, вельможа или такой же простолюдин, как он. Народ уважал смельчака. И однажды награда пришла свыше. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица и попросила, чтобы он принес икону в Коложскую обитель. Так он и сделал. С тех пор до начала ХХ века она помогала верующим.