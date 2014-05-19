Минск глазами сборной Латвии

Новости Минска. Болельщиков какой команды больше всего на нынешнем Чемпионате мира? Сборная Латвии может гордиться: около 5 тысяч латышей приехали в Минск, чтобы поддержать своих кумиров.

Эта компания хоккейных фанатов в таком составе гостит в нашей столице впервые. Аркадий уже был в Минске в этом году на рождественском турнире по волейболу. Остался под приятным впечатлением от самого города и его жителей. И на этот раз решил показать белорусское гостеприимство своим друзьям.

Аркадий Стродс, турист (Латвия):

Есть и знакомые, и друзья, которые помогли с жильем. В этом году у вас Год гостеприимства, я это тоже знаю, и все очень прекрасно.

Болельщики из Латвии в восторге от широких проспектов белорусской столицы. Говорят, что архитектура похожа на латышскую, но в нашем городе можно вздохнуть полной грудью, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.