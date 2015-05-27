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Министерство спорта и туризма Беларуси разрабатывает концепцию национального туристического портала

27 мая 2015 10:35
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Новости Беларуси. Визитная карточка Беларуси. Министерство спорта и туризма разрабатывает концепцию национального туристического портала. На нем 24 часа в сутки в режиме онлайн будут представлены лучшие места Синеокой.

По мнению специалистов, красивая обертка нашего турпродукта позволит расширить географию заказов в сфере отдыха и развлечений, а также поможет отечественной индустрии туризма выйти на международный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Среди мировых туристических брендов Беларусь пока не просматривается. А виной всему информационный голод. Нам как кровь необходим этот белорусский национальный интернет-портал. На этой платформе будет весь туристический потенциал республики, начиная с агроэкоусадеб и заканчивая крупными санаториями, музеями, спортивными сооружениями.

Помимо информационной составляющей в нашей стране работают и над упрощением визового режима для туристов.

Планируется, что уже в июне Китай и Беларусь договорятся о безвизовом въезде организованных туристических групп.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм # Михаил Портной

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