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Экотуризм в Беларуси: охотничьи хозяйства и дендропарки Минской области

17 мая 2015 16:31
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Новости Беларуси. Все больше иностранцев открывают для себя Беларусь, оценив красоты страны, гостеприимность местных жителей. В Минской области делают ставку на зеленый туризм. В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ - о преимуществах по-настоящему экологически чистого воздуха.  

Поток туристов в агроусадьбы Минской области в прошлом году увеличился практически на четверть. Более 120 тысяч человек побывали в центральном регионе. Количество агротуристических объектов за последние лет выросло в 4 раза. Нетронутая белорусская природа привлекает отдыхающих.

Минская область в лидерах по доходам от охотничьего туризма. Более миллиарда рублей заработали на организации такого экстремального отдыха. Охотничьи комплексы открыты в каждом районе. Один из самых популярных находится  в десяти километрах от Молодечно. Это охотничий комплекс «Вередово».  

# Туризм # Агротуризм

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