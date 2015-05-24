Агроусадьбы Беларуси проводят день открытых дверей 24 мая

Новости Беларуси. Сплав на плотах, катание на лошадях и собаках, фотоохота и рыбалка. Это далеко не все развлечения, которые предлагают сегодня – в день открытых дверей – агроусадьбы по всей стране.

Во время акции туристы смогут бесплатно познакомиться с возможностями отдыха в белорусской деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая усадьба встречает посетителей специальной программой: экскурсии, местные обряды, а также общение с местными музыкантами и ремесленниками.

На мастер-классах туристов научат валять валенки, готовить сыр и варить мыло. И, конечно же, не обойдется без угощений фирменными блюдами хозяек агроусадеб. Например, в Россонском районе гостей будут потчевать блинами на козьем молоке, домашним хлебом и драниками под грибным соусом.