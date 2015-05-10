За 2014 год более 10 тысяч китайцев посетили Беларусь. Что привлекает гостей из Поднебесной?

Новости Беларуси. Беларусь становится все привлекательнее для китайских туристов. Только за 2014 год нашу страну посетило более 10 тысяч гостей из Поднебесной. Наши соотечественники также стали частыми гостями на улицах Пекина.

Анастасия Сорока:

В китайском есть очень известная половица, которая переводится так: «Если ты не был на китайской стене, значит ты не китаец».

В Китае Настю называли Линь – «лес». Ее имя есть и на Великой китайской стене. Девушка путешествовала по древнейшей стране целый год. Этого времени хватило, чтобы выучить китайский язык. Но вот чтобы познакомиться с самой загадочной и старой цивилизацией, одного года оказалось мало.

Анастасия Сорока:

Китай глазами туриста – это необычное буйство красок, это контраст между той жизнью, которую ведешь ты, и которую ведут другие люди, контраст между культурой.

Трудно представить, но еще 10 лет назад белорусских туристов, желающих посетить Поднебесную, было единицы. Однако тесная экономическая близость и торговые связи разбудили интерес.

А буквально на днях прямой авиарейс связал Минск и Пекин. И теперь Китай – один из самых частых запросов в турагентствах.

Александра Костюкевич, менеджер по туризму:

В месяц не 10, не 20, у нас намного больше туристов ездят Китай в целях экскурсии, бизнеса и отдыха.

С каждым годом в Беларусь приземляется все больше и больше самолетов из Поднебесной. Экзотическая для китайцев культура, отдых в агроусадьбах и богатая военной славой история нашей страны становятся неизменными поводами посетить Синеокую.

Беларусь туристическая и для китайцев открылась совсем недавно, но уже в рейтинге предпочтений. Больше всего китайцев привлекает белорусская природа и культура.

Линь Чшу Хуа, турист (Китай):

Мне очень нравится в Беларуси, здесь очень синее небо и свежий воздух. В столице меня поразил театр оперы и балета. У вас искусство просто потрясающее.

Су Ли Сян, турист (Китай):

Мы путешествовали по многим городам. Здесь очень необычная архитектура. Замки, соборы – все это очень интересно и красиво.

В туристическом потоке заинтересованы обе страны. Ведь турист – это не только путешественник, но еще и покупатель.

Китай активно инвестирует в белорусскую туристическую инфраструктуру. Недавно, например, в Минске была построена гостиница.

Китайское правительство включило Беларусь в список стран, которые обязательно стоит посетить.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Направление очень перспективное. Конечно, мы больше рассчитываем на то, чтобы к нам ехали китайцы. Здесь есть все предпосылки для развития.

Гость переступил порог – великая радость для всех. Эта древняя китайская мудрость как нельзя лучше описывает и белорусское гостеприимство. Видимо, поэтому туристические дороги и ведут из Китая в Беларусь и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.