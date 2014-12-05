Места в белорусских санаториях на новогодние праздники уже практически полностью раскуплены

Новости Беларуси. Желающих встретить Новый год в нашей стране становится все больше. Места в санаториях уже практически полностью раскуплены. Причем отдых в здравнице туристы чаще всего совмещают с экскурсиями по знаковым местам Беларуси.

В стране сейчас свыше сотни санаторно-курортных организаций. Приобрести путевки можно как с помощью раннего бронирования, так и во время ярмарок продаж.

Как отмечают туроператоры, более половины отдыхающих – россияне.

Елена Боровик, заместитель директора по санаторно-курортной работе туристического предприятия:

По лучшим санаториям, которые в Беларуси расположены, уже все продано, продано давно. Очень большой процент – это постоянные клиенты, которые знают конкретный номер, этаж, с видом на озеро. Вот такие их требования. Поэтому эти люди заранее заботятся о своем отдыхе. И такая возможность у них есть – получить этот отдых.

В 2015 году путешественники смогут пройти и Дорогами Победы. Военно-историечские туры разработаны к 70-летию победы. Поездки будут проходить с марта по июнь 2015 года.

В маршрут путешествия включены мемориальный комплекс Хатынь, новый музей Великой Отечественной войны, Бресткая крепость и линия Сталина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Стельченко, начальник филиала туристического предприятия:

Мы готовим программы специализированные, военные. Я бы их назвал как военно-исторические и патриотические программы. Прежде всего затронуты три наших региона. Это Минск и Минская область, Брест и Брестская область, Витебск и Витебская область. В этих регионах мы в состоянии предложить полноценные трехдневные экскурсионные программы, связанные с военно-патриотической тематикой.