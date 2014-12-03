Деревня Больтеники (Вороновский район, Гродненская область, Республика Беларусь)

Деревня Больтеники. Находится деревня в Вороновском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Название деревни балтского происхождения. Когда-то на территории деревни жило балтское племя Дайнова.

В начале 18 века деревня принадлежала инфлянтскому роду протестантам Шрёдерам. В 1723 году деревня стала собственностью Путткамеров и принадлежали им до 1932 года, до прихода в деревню большевиков. У Вавжинца Путткамера родились три сына. После смерти отца Бойтеники достались самому младшему, которого назвали Вавжинцем. У Вавжинца младшего родился сын Александр. Александр Путткамер женился на дочке полковника ВКЛ. У них родилось четверо детей. После смерти жены Александр Путткамер остался с детьми один. Но Александр из-за смерти жены впал в депрессию, за детьми он не следил — и детей разобрала родня. Младшего сына Вавжинца взял на воспитание его дед.

Когда началась война 1812 года, на Наполеона смотрели как на освободителя, с надеждой, что он поможет возродить ВКЛ. Было создано войско ВКЛ и Вавжинец Путткамер (ему было 18 лет) добровольцем пошел в это войско. Когда Наполеон уже отступал, Вавжинец заехал домой, где серьезно заболел тифом. Когда он выздоровел, война была уже далеко, но он не захотел отсиживаться, он добрался до своих и весь 1813 год боролся на стороне Наполеона. Там он попал в прусский плен, а в 1814 году была амнистия, после чего Вавжинец Александрович Путткамер вернулся в Беларусь.

Вавжинец Александрович Путткамер дружил в братьями Верещаками, приезжал к ним в гости. И как-то он познакомился у братьев с их сестрой Марией Верещакой, которой предложил руку и сердце. Мария дала согласие. Позже в Тугановичи (там жили братья Верещаки) приехал Адам Мицкевич, он влюбился в Марию Верещаку. Мария принимала знаки внимания от Адама Мицкевича, но замуж вышла за Вавжинца Путткамера. Сначала молодожены жили в имении недалеко от Туганович, а позже переехали в Бойтеники в дом Путткамеров, построенном еще в 18 веке. Тот дом сохранился, к сожалению, только на рисунке Наполеона Орды, который приезжал в Бойтеники.

В 1822 году (через год после женитьбы) Вавжинец и Мария пригласили поэта Адама Мицкевича, который приехал и гостевал у Путткамеров 2 недели. Мария и Адам Мицкевич встречались друг с другом недалеко от имения в парке возле валуна, на котором после расставания Мария велела выбить на валуне крест. Это место в парке называют роща Марии.

Вавжинец и Мария дружили с филоматами и филаретами. К ним приезжали Томаш Зан, Ян Чечот, Игнат Домейко, Антон Одынец. В Бойтениках сохранилась ледовня графов Путткамеров, с этой ледовни Мария не раз доставала разные лакомства и носила на стол своим друзьям филоматам и филаретам.

Когда филаретов и филоматов арестовали, Мария переписывалась с ними, посылала им деньги, книги, разные подарки. Когда началось восстание 1831 года, семья Путткамеров поддержали повстанцев и после поражения восстания, в дом Путткамеров приехала полиция, все перевернули в доме, арестовали Марию и Вавжинца, завезли их в тюрьму в Вильни, затем их перевели в тюрьму в Гродно. После их отпустили, так как никаких обвинений они не признавала, а вину их не доказали.

В 1828 году Вавжинец Путткамер открыл в Беларуси первую бумажную фабрику. Потом он также основал здесь кожевенный завод, фабрику сукна. В Больтениках сохранилось еще несколько хозяйственных построек.

Дом Путткамеров сохранился до настоящего времени. В нем сегодня находятся сельский клуб и библиотека. Сохранился также и флигель.