Деревня Оранчицы (Пружанский район, Брестская область, Республика Беларусь)

Деревня Оранчицы. Находится деревня в Пружанской районе, Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В середине 16 века в ВКЛ великим князем был Жигимонт Август. Именно при нем территория теперешней деревни была отдана за заслуги перед отечеством шляхтичу Оранцу.

В 1560 году шляхтич Оранец на этой земле построил дом, вокруг которого посадил сад. От того времени деревня и начала называться Оранчицы.

Шляхтич Оранец в деревне также построил святую церковь, про строительство которой есть интересная легенда. Люди рассказывают, что шляхтич Оранец был однажды на охоте, но ничего тогда не поймал. Сильно устал и, решив отдохнуть, сел он под дубом и задремал. Приснилась ему матерь Божья во сне и говорит: скоро здесь, где ты поставил дом, появится крупное поселение, деревня появится. И хорошо бы было, если б ты здесь недалеко церковь построил. Произошло это все в 1564 году. В этом же году Оранец на том месте, где приснилась матерь Божья, построил деревянную церковь. В 1914 году вместо той старинной деревянной церкви была построена каменная. Освятили эту церковь в честь Воздвижения Креста Господня. Старожилы рассказывают, что под порогом, где вход в церковь, находится тот пень от дуба, под которым шляхтичу и приснился тот самый сон. В 2014 году исполнилось 450 лет с того, как в деревне появилась первая церковь.

Имение шляхтича Оранца перешло к шляхтичам Ижицев. Затем это имение перешло к роду Леженским, которые поселись в имении шляхтича Оранца. У Леженских было два сына: Казимир и Фердинанд. Владельцем Оранчиц стал Фердинанд Леженский. У Фердинанда было три сына. И вот когда в Беларуси вспыхнуло вновь восстание за освобождение края под руководством Кастуся Калиновского, то один из сыновей Фердинанда Леженского стал на сторону повстанцев, поддержал восстание и стал сражаться за независимость своего края.

Дальше имение Фердинанда Леженского переходило по наследству. Вокруг имения был большой парк на 5 га, от которого, к сожалению, сохранились только фотоснимки.