Среднюю стоимость проживания в отелях Минска планируют снизить на 20-25%

Новости Беларуси. Среднюю стоимость проживания в отелях Минска планируют снизить в среднем на 20-25%.

1 декабря на совещании в Мингорисполкоме мэр города Андрей Шорец отметил, что стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах Минска выше, чем в отелях Варшавы, Вильнюса и Риги.

В связи с этим управлению бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома поручено выработать единую политику по формированию цен на гостиничные номера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Наиболее тяжелым периодом являлись летние месяцы 2014 года, в октябре мы наблюдаем рост загрузки номерного фонда. И в октябре обеспечена рентабельная работа. По итогам года мы ожидаем среднюю загрузку номерного фонда в Минске в пределах 40-45%.