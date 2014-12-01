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Среднюю стоимость проживания в отелях Минска планируют снизить на 20-25%

01 декабря 2014 17:51
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Новости Беларуси. Среднюю стоимость проживания в отелях Минска планируют снизить в среднем на 20-25%.

1 декабря на совещании в Мингорисполкоме мэр города Андрей Шорец отметил, что стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах Минска выше, чем в отелях Варшавы, Вильнюса и Риги.

В связи с этим управлению бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома поручено выработать единую политику по формированию цен на гостиничные номера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Наиболее тяжелым периодом являлись летние месяцы 2014 года, в октябре мы наблюдаем рост загрузки номерного фонда. И в октябре обеспечена рентабельная работа. По итогам года мы ожидаем среднюю загрузку номерного фонда в Минске в пределах 40-45%.

# Андрей Новиков # Туризм # Гостиницы Минска

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