Лютеранская церковь в Гродно. Рассказываем об уникальном памятнике архитектуры

Стихия небес. Открываем двери единственной в стране действующей лютеранской кирхи. Ювелирная неоготика возвышает, как и божественная органная музыка.

Владимир Татарников, пастор религиозной евангелическо-лютеранской общины в Гродно:

В традиции лютеранской церкви, вы видите, что есть аскетизм. Все должно быть устремлено в алтарную часть, молитва к Богу. Если мы посмотрим на потолок вверх и его образно перевернем, мы с вами окажемся в лодке, в лодке, капитаном которой является Иисус Христос, поэтому наша алтарная часть в таком цвете, как бы небесном цвете. Мы с вами плывем в лодке и независимо от того, шторм в нашей жизни или затишье. Если капитаном является Христос, то нам бояться нечего.

История общины начинается с гродненского старосты Антония Тизенгауза. Он приглашает лютеран из Германии на работу в королевские мануфактуры. В 1793-м Станислав II дарит общине здание бывшей таверны. На первом этаже мастера обедали, на втором молились и проводили службы. За свои средства начали перестройку. И в 1912-м церковь Святого Иоанна приобрела неповторимый облик. Благодаря гродненскому архитектору Михаэлесу. Судьба у жемчужины выдалась непростая, но справедливость восторжествовала.

Владимир Татарников:

После войны сюда въехал Гродненский областной архив, просуществовал здесь с 1944 по 1993 год. Это и спасло здание от разрушения, а также спасло то, что здесь был определенный микроклимат, потому что документы гродненского архива области хранились здесь. Мы отреставрировали храм, потому что храм был в удручающем состоянии, когда нам его передали. В 44-м году мебель, люстры и орган были изъяты для залов заседаний горсовета, парткабинетов и филармонии, поэтому совсем недавно, в прошлом году, мы привезли алтарь и амвон из Германии 1906 года – это ручная работа. Изображены евангелисты в виде разных животных. Я как пастор поднимаюсь наверх и провожу проповеди именно с этого амвона, с которого читали с 1906 года проповеди пасторы в Германии. Витражи наполняют интерьер красками. В лучах солнца калейдоскоп оживает. Кстати, боковые окна за алтарем – оригинал. Здесь все о вечном. Орнамент в форме розы, внутри которой бьется сердце. Брутальные деревянные кронштейны поддерживают потолок. Акустика потрясающая. А лучшие виды открываются сверху. Для этого нужно подняться по винтовой лестнице 1912 года. Сколько она помнит туристов – не сосчитать.

Владимир Татарников:

Мы находимся около часового механизма, который был установлен в нашем храме в 1913 году фирмой немецкой. Они просуществовали до 1939 года, потом в 2018 году мы отдали их на реставрацию в Могилев. 30 % недостающих деталей в этом часовом механизме мы заказали в той же самой фирме, которая в 1913 году эти часы здесь и устанавливала. Мы установили их внизу, чтобы жители и гости города могли посмотреть, потрогать их, но в скором времени мы установим их на историческое место. Это будет в следующем году, когда мы будем праздновать 230 лет со дня появления лютеранской церкви здесь. Я надеюсь, в скором времени жители и гости смогут сверять свои часы по нашим. Гродненская кирха всегда в голосе. От классики Баха до джаза и саундтреков из Гарри Поттера. Концерты органной музыки собирают бурные аплодисменты. Король инструментов всколыхнет душу как свежий прибой. Середина ХХ века. 8 тонн, 2,5 тысячи труб. Приехал в кирху в 2015-м из Франкфурта-на-Майне, чтобы наполнить ее волшебством.

Вера Латышева, органистка лютеранской церкви, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

Орган насчитывает наш 22 регистра, 22 различных тембровых звучания. Орган необорочного плана позволяет эту музыку хорошо исполнять. У нас проходят концерты и мини-концерты и для гостей, и для жителей нашего города. Зачастую вместе с органом солисты нашей Гродненской капеллы, филармонии принимают участие в наших концертах. Многие люди подходят, благодарят. Нравится органная музыка.