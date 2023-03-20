Фестивали и байдарочные сплавы. Что туристам больше всего нравится в путешествии по Беларуси?

Статистический комитет Беларуси подсчитал, как путешествовали иностранцы и граждане по нашей стране. Выяснилось, что спрос вырос на все виды отдыха: семейный, активный, туристический и культурный.

Наталья Лысковец, начальник управления статистики услуг главного управления статистики услуг и внутренней торговли Белстата: Растет интерес граждан Республики Беларусь к внутреннему туризму. В 2022 году турфирмами в поездки в пределах Беларуси отправлено 1,5 миллиона граждан, что на 30 % больше, чем в 2021 году. Численность иностранных туристов и экскурсантов, обслуженных белорусскими турфирмами, в 2022 году составила 143 тысячи. География иностранных туристов насчитывает более 80 стран.

Традиционно, популярными были сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. Особенно вблизи водоемов. Кроме рек и озер высокий спрос в 2022 году был и на туристические направления. Как иностранцы, так и местные жители часто посещали обзорные экскурсии столицы, а также фестивали, выставки и театры. Кроме культурно-образовательного отдыха, жители и гости столицы много времени проводили за семейным и активным досугом.

Светлана Коцуба, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Конечно же, большой любовью пользуются парковые зоны, на которых проходят квесты, организуются игры. Особое внимание в Минске уделяется развитию велосипедного движения. Велосипедная сеть в городе сегодня составляет 341 километр.

Что касается веломаршрута, то в интернете даже есть форумы, где люди между собой делятся, какой нравится больше. Один из фаворитов – «Дорога памяти». Этот маршрут разработала организация ветеранов войны в Афганистане. Кроме того, еще один популярный вид спортивно-познавательного досуга – это забеги и байдарочные сплавы.