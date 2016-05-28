Летний отдых в Беларуси: как, где и почему полезнее проводить отпуск в пределах Синеокой

Белорусско-украинскую границу этим летом легально пересекут не в таком количестве белорусы, как в прежние годы. В былые времена плацкарт или купе до Крыма заполучить было непросто. Теперь поезда в Симферополь не ходят, поклонники ЮБК (Южного берега Крыма) чешут затылки, куда же направить свои стопы. В Турцию после многочисленных взрывов не каждый решится. Египет, потерявший популярность в последние годы, «добила» недавняя гибель пассажиров аэробуса, скорее всего, в результате теракта. Так, может, не надо ехать нынче в иные страны? В конце-концов, медики советуют восстанавливаться в привычном организму климате. Как отдохнуть этим летом в Беларуси, узнавала наш корреспондент Александра Кулакова.

На календаре – последние дни весны, а столбик термометра говорит о старте горячей поры отпусков. Плюс 28 настоятельно приглашает всех белорусов выбраться из дома, а температура воды – 15-20 градусов – как на Черном море.

Для того, чтобы оказаться на море, не обязательно покупать билет на самолет или открывать шенгенскую визу. 3,5 часа дороги от Минска, и, вот, пожалуйста: соломенные зонтики, белый песочный пляж, хвойный воздух. Браславская набережная очень напоминает прибалтийскую.

Отдых у белорусов традиционно ассоциируется с южным солнцем, пальмами и программой «все включено». Мы смотрим на далекие звезды отелей мира и едем туда, а наши самые близкие соседи, например, из России научились планировать свой отпуск заранее и бронируют места для отдыха именно в Беларуси.

В графике бронирования санатория, что под Минском, сплошные зеленые и желтые цвета.

Алла Терешкевич, заместитель начальника отдела реализации путевок санатория «Юность»:

В этом году с начала года у нас практически на 100% заполнены санатории.

80% туристов приезжают из России. Николай Николаевич и Жанна Викентьевна из Москвы. Они хотели приехать именно в конце мая, когда бушует цвет каштанов и сирени. Отдыхают здесь в четвертый раз.

Николай и Жанна Козловы, отдыхающие (г. Москва):

Мы были в санаториях Подмосковья. По цене отличается, так как мы пенсионеры, то это существенно. И здесь пошикарнее, хотя мы москвичи, но нам здесь нравится.

Отдыхающая (Россия):

У нас вообще сейчас холодно, но уже плюсовая (плюс 2-5). А здесь 28. Мы живем в городе Анадырь, Чукотка. Нам нравится в Беларуси. Эмоции, конечно, нас переполняют.

Стоимость отдыха в белорусских здравницах – от 37 долларов в сутки. Сюда входит проживание, питание по системе «шведский стол», 5-6 медицинских процедур по показаниям, два часа бассейна и один час в тренажерном зале. Но специалисты подчеркивают: российские санатории начинают серьезно конкурировать с белорусскими. Поэтому нашим здравницам надо держать марку.

Елена Боровик, заместитель директора по санаторно-курортному лечению «Центркурорт»:

До сегодняшнего дня самая высокая категория была первая, сегодня вводятся санатории высшей категории. Четыре санатория управделами получили высшую категорию. Этим же путем идет и Россия.

Сезон оздоровления в лагерях Беларуси в 2016 году наступил раньше обычного – спрос велик: хорошо, если на последнюю смену сегодня удастся найти путевки. В вопросе детского летнего отдыха как и у взрослых: актуальным было именно раннее бронирование.

В белорусский «Артек» только вчера из Минска отправились 14 автобусов с пятью сотнями детей.

Дети:

Настроение отличное, я еду в первый раз.

Хочется туда ехать. Все говорят, что все туда хотят ехать.

В 2016 году около 350 тысяч белорусских ребят оздоровятся в детских центрах. Для них расширят и образовательные программы. Так, например, появятся лагеря юных экологов, археологов и учителей. Благодаря невысокой стоимости популярностью пользуются и круглосуточные палаточные лагеря.

Дмитрий – путешественник и блоггер родом из Москвы, но живет в Беларуси. За последние семь лет исколесил по нашей стране 150 тысяч километров. Больше всего его удивляет, что белорусы все время стремились за границу, когда свою страну толком не узнали.

Дмитрий Волотко, блоггер, путешественник:

Фишка отдыха в Беларуси довольно интересная и простая, необычная для других стран. Рядом с озерами, с местами пляжного отдыха, где можно отдохнуть с детьми, пожарить шашлыки и покупаться, есть огромное количество старинных усадеб, памятников, монументов, которые россыпью раскиданы по стране. Можно совместить приятное с полезным, отдых с культурным развитием, страна небольшая и все в шаговой доступности, все близко.

Немного серьезной статистики: больше 70% экспортных услуг Браславского района – это туризм. Точно так же живут Турция или Греция. Конечно, у нас нет своей Адриатики. Но если сложить все озера, реки и водоемы на Браславщине, которых здесь около трех сотен, то это будет наше белорусское море.

Конечно, размер этого белорусского моря будет 250 квадратных километров – по площади почти Минск, но для страны, у которой нет выхода к морю, озерная россыпь является отличной альтернативой.

Эдуард Ананич, управляющий отелем в г. Браслав:

Сам бренд «Браславские озера» просит побольше таких мест развития туризма. Привлечение инвестиций – это тот же пиар для туризма в Беларуси, Браславские озера, Нарочь – это то, что мы можем показать.

В Браславском районе ищут деньги, чтобы создать здесь аквапарк, гольф-клуб, стоянку для кемпинга и яхт-клуб. Инвесторы идут с осторожностью, ведь бизнес имеет прибыль только три месяца в году. Чтобы проекты жили дольше, нужна активная жизнь города в межсезонье. Для этого придумывают оригинальные фестивали народных танцев, соревнования для любителей событийного туризма. В эти выходные здесь прошел праздник под названием «Меч Брачислава». На него приехали гости из шести стран.

Но, конечно, основным местом отдыха всех туристов в солнечные дни будет пляж.

Подготовили к лету не только браславские зоны отдыха. Традиционно в конце мая начинают работы пляжи южных регионов страны, где лето приходит значительно раньше. А вот в Минске можно насчитать 25 зон для купального сезона.

Только представьте: в выходные на водохранилищах Криница, Вяча, Дрозды отдыхают до 300-400 тысяч человек – как и на Черном море в хорошие времена. Но летние кафе, пункты проката и детские аттракционы откроют в первой половине июня, как только установится постоянно хорошая погода.