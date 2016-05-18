Новости Беларуси. Минск попал в тройку городов, которые россияне выбирают для путешествий и отдыха летом. В список излюбленных гостями из России столиц также входят Прага, Лондон, Париж, Рим, Барселона, Баку и Таллин.

Туристическое притяжение Минска растет с каждым годом. Так, например, на майские праздники в 2016 году путешественников из соседней страны приехало на 20% больше, чем в прошлом. В среднем променад иностранцев по Минску продолжается 5 дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Любовь Сойка, начальник отдела организации и развития гостиничного хозяйства управления бытового и гостиничного обслуживания населения:

В этом году уже бронирование идет на июнь-июль, в некоторых гостиницах на август. Гостям города есть что предложить как в части проживания, питания, обслуживания, дополнительных услуг, так и в части ценового предложения.