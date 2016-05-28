Драники с улитками и моллюски для лица: необычный сервис предлагают в белорусской агроусадьбе

Новости Беларуси. Необычный бизнес развернули на Витебщине. Здесь появилась единственная в Беларуси агроусадьба, где разводят улиток. Деликатес находят под ногами и тут же готовят для гостей. К слову, биологические запасы виноградной улитки в Беларуси оцениваются примерно в тысячу тонн. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о бизнесе на моллюсках.

Белорусские улитки: идеальный способ омоложения?

Александр Костюкевич, хозяин агроусадьбы:

Раны пропадают, морщины пропадают, угри, веснушки пропадают. (– То есть я сейчас буду молодая и красивая?) Если вы получите несколько таких сеансов, вы будете очень молодой и красивой.

Или все-таки недооцененный белорусами деликатес?

Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:

Белорусские улиточки, угощайтесь, гости дорогие.

Бизнесмен Александр Костюкевич уверяет: два в одном. Каждый год он собирает сотни килограммов виноградных улиток, причем всего с 1 гектара.

Александр Костюкевич, хозяин агроусадьбы:

Большую ферму я не хочу делать, потому что улитки должны жить в естественных условиях, тогда от них очень большой эффект.

Например, в кулинарии. Здесь же с хозяйкой агроусадьбы улиток можно и приготовить. Ведь ползающие под ногами деликатесы стоят в одном ряду с заграничными устрицами, креветками, мидиями. Сплошной белок и никакого холестерина!

Анжелика Костюкевич, хозяйка агроусадьбы:

Предварительно приготовлена улитка, которая варилась 3 часа. Делается маринад. Берется домик, виноградная улиточка запихивается туда, берется сливочное масло с чесночком и замазывается.

Александр Костюкевич, хозяин агроусадьбы:

Там белок, витамины, аминокилоты, витамины группы В, которые делают свое дело. Обмен веществ улучшается, нервы успокаиваются, спится, девчонки становятся красивыми.

Анжелика из своих улиток может приготовить до 20 блюд. Шашлыки, драники с начинкой, суп и даже пельмени. Ее кухню оценили и туристы. Например, россияне сюда приезжают просто покушать – от границы всего 17 километров.

Александр Костюкевич, хозяин агроусадьбы:

Очень много гостей с России. Улитки для них блюдо неимоверно вкусное. Говорят, в России такого очень мало.

Помимо гастрономии — в планах Александра всерьез заняться улиткотерапией. Пользу слизи виноградного моллюска давно доказали ученые. На ее основе делают кремы, а в Таиланде ее даже пакетируют и продают - как маску для лица. Чтобы оценить эффект, необходимо несколько процедур. В Беларуси их пока не делают. Но это лишь вопрос времени.