Безвизовый въезд в Беларусь собираются ввести для иностранцев, купивших путевки в санатории

Новости Беларуси. Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев, решивших пройти лечение в санаториях, могут ввести в самое ближайшее время. Сейчас ведётся подготовка соответствующего документа. В перечень стран, прорабатываемый Министерством спорта и туризма Беларуси, включено порядка 20 государств.

С начала года в республике удалось увеличить практически на треть экспорт санаторно-курортных услуг. К слову, на летний период уже продано 70% путевок в белорусские здравницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.