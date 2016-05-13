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Безвизовый въезд в Беларусь собираются ввести для иностранцев, купивших путевки в санатории

13 мая 2016 10:57
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Новости Беларуси. Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев, решивших пройти лечение в санаториях, могут ввести в самое ближайшее время. Сейчас ведётся подготовка соответствующего документа. В перечень стран, прорабатываемый  Министерством спорта и туризма Беларуси, включено порядка 20 государств.

С начала года в республике  удалось увеличить практически на треть экспорт санаторно-курортных услуг. К слову, на летний период уже продано  70% путевок в белорусские здравницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Министерство спорта и туризма РБ

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