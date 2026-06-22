Беларусь и Китай договорились о поэтапном расширении маршрутной сети полетов
Новые возможности для туризма. Беларусь и Китай договорились о поэтапном расширении маршрутной сети полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас наши страны связывает четыре прямых рейса. В перспективе – увеличить количество, тем самым расширить возможности для взаимных путешествий.
Китай обладает огромным туристическим потенциалом – от экскурсий по крупнейшим мегаполисам до знакомства с древней культурой и бытом. Например, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Он является жемчужиной западного Китая и предлагает гостям страны уникальное сочетание истории и природного богатства.
Чем удивляет Синьцзян – маршрут для белорусов построила Влада Родовская.
Влада Родовская, корреспондент:
Турфан – важный узел древнего Шелкового пути. Местные жители называют район огненным, и не просто так. Летом температура воздуха прогревается до +50 градусов. Поэтому и ритм жизни тут немного другой: утром работают, днем отдыхают. Под палящим солнцем никого и не встретишь, зато вечером город оживает.
Турфан расположен в средне-восточной части Синьцзяна. Уникальный китайский город со всех сторон окружен пустынями и горами – экономика района столетиями строилась на торговле и сельском хозяйстве. В современности пути заработка немного сместились, сегодня здесь добывают нефть и газ, выращивают фрукты (Турфан считается столицей винограда), немалые доходы приносит туризм.
Более 30 улиц, порядка 320 сооружений, десятки монастырей – так выглядит старинный город Цзяохэ. Здесь самые древние в мире сохранившиеся глиняные постройки. Им, к слову, более 2 тысяч лет. Цзяохэ пережил несколько войн и был фактически разрушен. Раскопали этот город в прошлом веке, и сегодня он – один из главных исторических памятников Синьцзяна.
Ванцен Тун, начальник управления культурных памятников Цзяохэ (Китай):
Древний город включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждый год это уникальное место посещают около 600 тысяч туристов. Особенно увеличились потоки желающих посмотреть древний город в последние года, когда Китай ввел безвизовый режим для многих стран. Кстати, представители Беларуси здесь тоже бывают.
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