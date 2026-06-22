Новые возможности для туризма. Беларусь и Китай договорились о поэтапном расширении маршрутной сети полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас наши страны связывает четыре прямых рейса. В перспективе – увеличить количество, тем самым расширить возможности для взаимных путешествий.

Китай обладает огромным туристическим потенциалом – от экскурсий по крупнейшим мегаполисам до знакомства с древней культурой и бытом. Например, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Он является жемчужиной западного Китая и предлагает гостям страны уникальное сочетание истории и природного богатства.