Как выглядели первые типографии и почему текст печатали задом наперёд? Побывали в Полоцке и узнали
Тени исчезают в полдень. Совершенно секретно приглашаем в келью монаха. Частенько они были переоборудованы в скриптории – мастерские по переписыванию книг. Нелегкое это было дело – писать на пергаменте пером буквочка к буквочке часами, месяцами, годами. В полной тишине и при свечах.
Интересно, что чаще использовали перья гусей и только из левого крыла. Дело в том, что по канону переписывать книги можно было исключительно правой рукой, а изгиб пера из левого крыла прекрасно ложится в правую руку.
Славина Гаврилова, заведующая музеем белорусского книгопечатания:
Раньше говорили «очинять перо» и делали это специальным маленьким ножичком. Отсюда и современный перочинный нож – перо очинять. Все очень легко и просто.
– Он у вас как настоящий. Нет каких-то историй, что он хозяйничает в музее?
– На самом деле он действительно хозяин. Иногда такое случается, что мы утром приходим на работу, а где-то что-то не совсем привычно лежит.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как на гравюре XVII века. Библиотека музея – отдельное государство. Самое интересное, что она действующая. Здесь хранится часть собрания Полоцкого музея-заповедника и научная библиотека. Каждый желающий может заказать томик и прочувствовать фантастическую атмосферу. Кстати, интерьеры оценили не только книголюбы, но и молодожены, и режиссеры. Так что сценарий вам в руки!
Славина Гаврилова:
Сказка «Рыжик в Зазеркалье» снималась здесь.
– Я думаю, что продолжение Гарри Поттера здесь тоже можно снимать, а рядом еще и ПГУ.
– Да, можно в комплексе сделать очень интересную и даже лучше. Взять какого-то героя из нашей истории.
Кажется, вы в библиотеке Оксфорда. Сколько она повидала иностранцев, туристов и ученых – не счесть. Это центр исследователей Симеона Полоцкого. Здесь находится музей в честь просветителя. Родился и получил начальное образование в Полоцке. Затем – в Киеве и Вильно. Вернулся и стал учителем в родной школе. Его талант заметил русский царь Алексей Михайлович.
Он переезжает в Москву, трудится при дворе и раскрывает в себе множество граней: педагог, драматург, поэт. Основывает придворный театр, добивается открытия второй типографии в московском царстве и пишет устав, который лег в основу создания славяно-греко-латинской академии, где учился Михаил Ломоносов, – известного сегодня МГУ.
Славина Гаврилова:
Симеон Полоцкий создавал книги рукописные. Мы можем видеть, как они выглядели. Например, в честь объявления царевича Алексея наследником престола был создан Симеоном вот такой «Орел Российский». Причем текст этого «Орла» был зашифрован и надо было знать ключ, чтобы его прочитать. Симеон Полоцкий вообще любил такие вещи, различные тайны. Он был астрологом, он и гороскопы составлял. Написал еще и первую русскую энциклопедию. Красивейшая книга, в которой в алфавитном порядке в стихотворной форме изложены основные сведения об этом мире. Что такое друг, что такое Земля, кто такой Бог, кто такой ангел.
Только представьте! Рукописная книга создавалась от 6 до 12 месяцев. Но прогресс не стоит на месте. Когда в XV веке произошла революция и появились печатные станки, за год можно было создать тираж в 500 и 1000 экземпляров – просто фантастика. Типографии во всем мире выглядели примерно одинаково. Чтобы напечатать свеженький томик, нужно было набрать целый штат. А начиналось все со шрифта. Сплав разработал еще Иоганн Гуттенберг, который за 70 лет до Скорины напечатал знаменитую 42-строчную Библию.
Славина Гаврилова:
Перед нами сидит наборщик. Из таких отдельных буквочек он складывает текст будущей печатной страницы. Нужно было быть очень внимательным, потому что отпечаток создается в зеркальном отражении. Соответственно, текст собирался наоборот. Набранные доски с будущим печатным текстом отправляли на нижнюю часть печатного станка. Заметьте, здесь не только текст, но и вырезанные на дереве гравюры. Покрывали чаще всего черной краской, закрывали листом бумаги, опускали крышку и зажимали винт. Отпечаток получался на одной стороне листа.
Всех секретов раскрывать не будем, на втором этаже продолжение следует. Но скажем точно – литературное путешествие озарит, стихи не заставят себя ждать.
От папируса до электронки. Показываем, что есть в музее белорусского книгопечатания – подробности.