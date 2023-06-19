Как выглядели первые типографии и почему текст печатали задом наперёд? Побывали в Полоцке и узнали

Тени исчезают в полдень. Совершенно секретно приглашаем в келью монаха. Частенько они были переоборудованы в скриптории – мастерские по переписыванию книг. Нелегкое это было дело – писать на пергаменте пером буквочка к буквочке часами, месяцами, годами. В полной тишине и при свечах.

Интересно, что чаще использовали перья гусей и только из левого крыла. Дело в том, что по канону переписывать книги можно было исключительно правой рукой, а изгиб пера из левого крыла прекрасно ложится в правую руку.

Славина Гаврилова, заведующая музеем белорусского книгопечатания:

Раньше говорили «очинять перо» и делали это специальным маленьким ножичком. Отсюда и современный перочинный нож – перо очинять. Все очень легко и просто.

– Он у вас как настоящий. Нет каких-то историй, что он хозяйничает в музее?

– На самом деле он действительно хозяин. Иногда такое случается, что мы утром приходим на работу, а где-то что-то не совсем привычно лежит.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как на гравюре XVII века. Библиотека музея – отдельное государство. Самое интересное, что она действующая. Здесь хранится часть собрания Полоцкого музея-заповедника и научная библиотека. Каждый желающий может заказать томик и прочувствовать фантастическую атмосферу. Кстати, интерьеры оценили не только книголюбы, но и молодожены, и режиссеры. Так что сценарий вам в руки!

Славина Гаврилова:

Сказка «Рыжик в Зазеркалье» снималась здесь.

– Я думаю, что продолжение Гарри Поттера здесь тоже можно снимать, а рядом еще и ПГУ.

– Да, можно в комплексе сделать очень интересную и даже лучше. Взять какого-то героя из нашей истории.

Кажется, вы в библиотеке Оксфорда. Сколько она повидала иностранцев, туристов и ученых – не счесть. Это центр исследователей Симеона Полоцкого. Здесь находится музей в честь просветителя. Родился и получил начальное образование в Полоцке. Затем – в Киеве и Вильно. Вернулся и стал учителем в родной школе. Его талант заметил русский царь Алексей Михайлович. Он переезжает в Москву, трудится при дворе и раскрывает в себе множество граней: педагог, драматург, поэт. Основывает придворный театр, добивается открытия второй типографии в московском царстве и пишет устав, который лег в основу создания славяно-греко-латинской академии, где учился Михаил Ломоносов, – известного сегодня МГУ.

Славина Гаврилова:

Симеон Полоцкий создавал книги рукописные. Мы можем видеть, как они выглядели. Например, в честь объявления царевича Алексея наследником престола был создан Симеоном вот такой «Орел Российский». Причем текст этого «Орла» был зашифрован и надо было знать ключ, чтобы его прочитать. Симеон Полоцкий вообще любил такие вещи, различные тайны. Он был астрологом, он и гороскопы составлял. Написал еще и первую русскую энциклопедию. Красивейшая книга, в которой в алфавитном порядке в стихотворной форме изложены основные сведения об этом мире. Что такое друг, что такое Земля, кто такой Бог, кто такой ангел.

Только представьте! Рукописная книга создавалась от 6 до 12 месяцев. Но прогресс не стоит на месте. Когда в XV веке произошла революция и появились печатные станки, за год можно было создать тираж в 500 и 1000 экземпляров – просто фантастика. Типографии во всем мире выглядели примерно одинаково. Чтобы напечатать свеженький томик, нужно было набрать целый штат. А начиналось все со шрифта. Сплав разработал еще Иоганн Гуттенберг, который за 70 лет до Скорины напечатал знаменитую 42-строчную Библию.

Славина Гаврилова:

Перед нами сидит наборщик. Из таких отдельных буквочек он складывает текст будущей печатной страницы. Нужно было быть очень внимательным, потому что отпечаток создается в зеркальном отражении. Соответственно, текст собирался наоборот. Набранные доски с будущим печатным текстом отправляли на нижнюю часть печатного станка. Заметьте, здесь не только текст, но и вырезанные на дереве гравюры. Покрывали чаще всего черной краской, закрывали листом бумаги, опускали крышку и зажимали винт. Отпечаток получался на одной стороне листа.