От папируса до электронки. Показываем, что есть в музее белорусского книгопечатания

Анастасия Макеева, корреспондент:

Оказаться в самом центре Европы и объятиях Западной Двины просто. Достаточно приехать в Полоцк. Обещаем, приключения в долине музеев и храмов будут просто незабываемыми. Здесь все буквально дышит историей.

Сокровищница слова, вестник времени, колыбель света. Быть на родине Франциска Скорины и не побывать в музее белорусского книгопечатания просто невозможно. Его открыли в 1990 году в честь 500-летия нашего легендарного первопечатника. Два этажа, 15 залов. Захватывающая эволюция: от папируса до электронки. Гостей, как в храме, приветствуют просветители нашей земли. Художник Леонид Хоботов создал портреты для потомков.

Евфросиния Полоцкая – святая заступница Белой Руси. Единственная женщина того времени, которая переписывала книги. Кирилл Туровский – златоуст, воссиявший на Руси. Франциск Скорина, с которого начинается история восточнославянской печатной книги, и его последователи.

Славина Гаврилова, заведующая музеем белорусского книгопечатания:

Сам музей размещен в очень интересном здании – это памятник архитектуры 2-й половины XVIII века. Когда-то и наше здание, и здание собора были вкупе, комплексе единого мужского православного богоявленского монастыря. По одной из версий, это здание построено по проекту известного итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Питерским гостям очень хорошо известно это имя.

Немало воды утекло, пока свет увидел первую книгу. Удивительно, как тысячи лет назад люди использовали разнообразные материалы, чтобы зафиксировать и сохранить важную информацию. В Древнем Египте высекали на камне иероглифические надписи о фараонах.

В Древнем Вавилоне была распространена клинопись. Глиняные таблички исписывали знаками, нумеровали как страницы и складывали в ящики после обжига. Такое увесистое и одновременно хрупкое собрание сочинений.

Ну, и как же без папируса? На заметку, самый большой древнеегипетский экземпляр находится в Британском музее в Лондоне – 46 метров. Ни стереть, ни забыть. Конечно, такой формат был крайне неудобным – так родились свитки.

Славина Гаврилова:

На белорусских землях тоже существовали и создавались книги-свитки. Например, в нашем музее представлена замечательная книга, созданная на белорусских землях в XVIII столетии. Текст священной еврейской книги Торы, написан на ленте, а лента эта создана из пергамента – специально обработанной кожи молодых животных. Этот предмет случайно обнаружили в одном из заброшенных домов нашего города. Например, в Древней Индии книга выглядела вот таким образом.