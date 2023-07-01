Узнать, как жил город 200, 300 и 1000 лет назад. Гид по историческим местечкам Полоцка

Лето в самом соку. Каждый выходной может превратиться в невероятное приключение, стоит только оказаться в Полоцке и прогуляться по проспекту Франциска Скорины. На родине первопечатника красиво и уютно. На главном бульваре оживает уличный театр, выступают музыканты и выставляет свои шедевры Город мастеров. Без сувениров никто не останется. Самое интересное – памятные скульптуры, визитки города. От властелинов слова, как Семен Полоцкий и Франциск Скорина, до географического центра Европы.

В 2002 году белорусские ученые из «Белаэрокосмогеодезии» Алексей Соломонов и Валерий Аношко установили золотые координаты вблизи озера Шо. От него до Полоцка всего 40 километров, так что загадывайте желание.

Ирина Воднева, заведующая краеведческим музеем Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Сапраўды, беларуская мова лічыцца ў свеце другой па мелагучнасці пасля італьянскай. Памятны знак Ў прыдумалі палачане, а дакладней – Ігар Куржалаў, наш полацкі мастак. Ён вырашыў стварыць памятны знак 22-й літары беларускага алфавіта, якой больш няма нідзе. Заўсёды беларусы казалі гук «ў», але, на самой справе, раней на пісьме ён абазначаўся літарамі або б, або л. І толькі ў 1870 годзе прафесар Бессонаў прапанаваў спецыяльную літару – у з хвосцікам. Гэты памятны знак быў у першыню ўсталяваны ў 2003 годзе падчас святкавання 10-го юбілейнага свята Дзень беларускага пісьменства і друку. На адным з бакоў гэтага трохгранніка можна відзець радкі нашага мэтра беларускай літаратуры Рыгора Барадуліна. «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны… Ад Полацка пачаўся свет».

От подножия Верхнего замка до Покровского храма. Променад по Нижнепокровской с фантастическими видами на Западную Двину – мастхэв для туристов. Говорят, жизнь здесь бурлила уже в XII-XIII веке, в XVI ее знали как великую. Здесь жила элита города. Созвездие памятников впечатлит. Вреди них самая старая гражданская постройка конца XVII века – домик Петра I. Деревянная застройка в начале улицы переводит стрелки в конец XIX века. Инстаграммное местечко. Здесь размещалась чайная, а при заезжем доме Довида Арлеевского пленила сладким ароматом булочная. Отправляйтесь на вкусную прогулку.

Ирина Воднева:

В этой части города сохранилось интересное каменное здание, которое принадлежало последнему городскому мэру, если так можно сказать, еще времен Российской Империи – городскому главе Николаю Осиповичу Лосковичу. Закончив Виленский настаўніцкі или учительский институт, работая в разных местах, в конце XIX века попадает в Полоцк, а в 1908 году, уже имея как раз недвижимость, он получил право баллотироваться на пост городского главы. Занимал два срока. При этом это была как бы его общественная нагрузка, он не прекращал и свою деятельность. Он также преподавал в Полоцкой женской гимназии. Недавно мы узнали, что Николай Осипович Лоскович был членом Вольного пожарного общества, которое берет свою историю с 1877 года.

Сегодня Нижнепокровская – долина музеев. Окунуться в традиции предков или историю книгопечатания – выбирайте сами. Уверяем, открытий будет немало.