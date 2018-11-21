Как приобрести «Карту гостя Минска» и что она даёт?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.

Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря

Зачем нужна «Карта гостя»?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

«Карта гостя» – это информационный проект. Он выполняет на первом этапе ознакомительную функцию, т. е. человек, зайдя на наш сайт, ознакомится с информацией, которую мы предлагаем. Он понимает, куда можно пойти, где и с какими ценами можно заселиться, где можно осуществить шоппинг. Все объекты, которые входят в наш проект, они дают ту или иную скидку. Это ещё и экономия.

Сколько стоит карта? На кого она рассчитана?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Самая дешёвая карта – 5,5 рублей, это карта, которая даёт право в течение суток получать скидки в музеях. Самая дорогая карта стоит 69 рублей, это так называемая VIP-карта, она даёт право в течение трёх дней пользоваться бесплатно, посещать 14 музеев и зоопарк, и при этом включает в себя проездной на все виды транспорта. У нас 16 различных видов карт, в зависимости от наполнения, и формируется цена. Вот эта карта даёт право бесплатного посещения, но она не отменяет возможность посетить ещё 90 музеев, которые сегодня входят в эту карту.

Как и где приобрести карту? Можно ли её приобрести, находясь за границей?

Александр Шифрин, руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка»:

У нас есть сайт, через который иностранцы покупают карту из любой страны. У нас покупают из Америки, Японии, Китая, Кореи, Турции, приезжают в Минск, показывая специальный сертификат, он может быть в мобильном телефоне либо распечатанный. Он может подойти в любой пункт продажи и купить карту за наличные либо по карточке, через банк. Карты, которые с проездным, нужно иметь, все остальные карты – можно пользоваться мобильным приложением. Мы рассматриваем карту, как важный социальный инструмент имиджевого позиционирования нашей страны и такую социальную технологию развития этого туризма. Беларусь – первая страна, которая уже имеет общую республиканскую карту.