«Планируем более 1 000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.
Как приобрести карту гостя Минска и что она даёт?
Александр Шифрин, руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка»:
Мы планируем карту и для белорусов. Мы рассматриваем это, как современную социальную технологию развития межрегионального туризма, мы вошли в государственную республиканскую программу Года малой родины. В рамках этой программы мы создаём карту, которую мы назовём «Наша карта». Это будет карта белорусов, она будет так называться и она будет действовать три года.
Планируем более 1000 объектов по всей республике, в течение трёх лет может их спокойно посещать белорус на уикенды и во время отпуска. Везде получать бонусы, получать информационное обслуживание. У нас со всеми партнёрами договора.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Сегодня есть формат карты на год. Она даёт возможность в течение года не спеша объехать эти все музеи и достопримечательности, которые включены. Кроме музеев, аквапарков, зоопарков и библиотеки, все остальные акции действуют около трёх лет, независимо от количества посещений, это скидки в гостиницах, магазинах, кафе, прокат автомобилей и велосипедов.
Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря