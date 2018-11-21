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«Планируем более 1 000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов

21 ноября 2018 10:10
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.

Как приобрести карту гостя Минска и что она даёт?

Александр Шифрин, руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка»:
Мы планируем карту и для белорусов. Мы рассматриваем это, как современную социальную технологию развития межрегионального туризма, мы вошли в государственную республиканскую программу Года малой родины. В рамках этой программы мы создаём карту, которую мы назовём «Наша карта». Это будет карта белорусов, она будет так называться и она будет действовать три года.

«Планируем более 1 000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов-1

Планируем более 1000 объектов по всей республике, в течение трёх лет может их спокойно посещать белорус на уикенды и во время отпуска. Везде получать бонусы, получать информационное обслуживание. У нас со всеми партнёрами договора.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Сегодня есть формат карты на год. Она даёт возможность в течение года не спеша объехать эти все музеи и достопримечательности, которые включены. Кроме музеев, аквапарков, зоопарков и библиотеки, все остальные акции действуют около трёх лет, независимо от количества посещений, это скидки в гостиницах, магазинах, кафе, прокат автомобилей и велосипедов.

Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря

# Туризм # Туризм # Александр Шифрин # Борис Васильев # Фотофакт # Туризм

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