«Планируем более 1 000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов

Александр Шифрин, руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка»: Мы планируем карту и для белорусов. Мы рассматриваем это, как современную социальную технологию развития межрегионального туризма, мы вошли в государственную республиканскую программу Года малой родины. В рамках этой программы мы создаём карту, которую мы назовём «Наша карта». Это будет карта белорусов, она будет так называться и она будет действовать три года.

Планируем более 1000 объектов по всей республике, в течение трёх лет может их спокойно посещать белорус на уикенды и во время отпуска. Везде получать бонусы, получать информационное обслуживание. У нас со всеми партнёрами договора.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Сегодня есть формат карты на год. Она даёт возможность в течение года не спеша объехать эти все музеи и достопримечательности, которые включены. Кроме музеев, аквапарков, зоопарков и библиотеки, все остальные акции действуют около трёх лет, независимо от количества посещений, это скидки в гостиницах, магазинах, кафе, прокат автомобилей и велосипедов.

Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря