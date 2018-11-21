Мифы и городские байки за несколько часов. Рассказываем о бесплатных пеших экскурсиях по Минску

Морозным ноябрьским днём не так-то просто встретить в центре столицы много людей, а вот на улице Кирова – поразительно людно. Одиночки, жмущиеся друг к другу, пары и компании, ждут приметного мужчину – Павла Дюсекова. Именно он собрал не в самый погожий денёк два с лишним десятка человек. Точнее, его бесплатные пешеходные экскурсии «Вандроўкі ў мінулае». Каждые выходные любознательные минчане и гости столицы приходят послушать лектора, чтобы влюбиться в город и по-новому взглянуть на растиражированные достопримечательности.

Проводя экскурсию, Павел Дюсеков щедро делится интересной информацией, показывает секретные дворики и не скупится на легенды и городские байки. Добавить к этому шутливую и лёгкую подачу – и из маленьких рассказов складывается живая история города М. Парень быстро обзавёлся постоянными слушателями.

Такой самобытный формат экскурсий популярен во всём мире. В белорусской столице Павел Дюсеков первопроходец и конкурентов не боится. За долгие шесть лет добросовестной работы у парня собралась солидная подписная база желающих окунуться в тайны города, которые, к слову, доступны каждому.