Слёт караваннеров пройдёт под Минском в рамках II Европейских игр

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич.

Возле Дворца спорта стоит хронометр, который отсчитывает обратно дни, оставшиеся до II Европейских игр, которые будут проходить у нас в стране. Как Департамент по туризму готовится к этому событию?

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Основная наша задача – показать в рамках этого мероприятия именно всю Беларусь. С этой целью мы планируем приурочить к этому мероприятию слет караваннеров, чтобы люди, которые приехали сюда, которые путешествуют по всей Европе на своих автодомиках, смогли остановиться, для него сделана специальная стоянка. Это будет возле Минска.

Мы провели такое мероприятие в прошлом году прямо в Минске на территории аэропорта «Минск-1». Это был для них уникальный опыт, обычно они так никогда не останавливались, на бетонных плитах, для них это было интересно. Теперь мы это сделаем за городом, но они смогут посетить сам Минск и отъехать на любое другое мероприятие.

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