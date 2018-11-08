«Самыми опасными были змеи»». Минчанки прошли путь Святого Иакова, а это 400 км пешком

Спонтанная погоня за драйвом. Именно так можно описать приключение двух смелых минчанок, преодолевших четыреста километров пешком.
Спонтанная погоня за драйвом. Именно так можно описать приключение двух смелых минчанок, преодолевших четыреста километров пешком.
Лиза и Соня раньше путешествовали с комфортом, а этим летом отважились на бюджетный вариант: преодолеть паломническую дорогу из Порту в Сантьяго-де-Компостела. С непростой задачей девушки справились за двенадцать дней.
Елизавета Мирончик:
Самое сложное лично для меня – это было вот здесь (в голове) решиться на это, ты просто вешаешь портфель, выходишь и идешь. Первые пару дней ты, конечно, думаешь о какой-то бытовухе, а потом ты уже расслабляешься и наслаждаешься видами.
Путь Святого Иакова – самая популярная паломническая дорога в испанский городок Сантьяго-де-Компостела. Пилигримы ходят по этой тропе уже больше сотни лет, но в наше время она перестала считаться сугубо религиозной. Зато стала главным пешеходным маршрутом по Испании.
София Дробышевская:
Каждый раз, когда мы заходили в лес (неважно, это было утро, день или вечер), мы всегда брали баллончик и ножик на всякий случай. Самым опасным было, на протяжении всего пути – это были змеи, потому что их там было очень много, они маленькие, их не видно, но они на самом деле очень ядовитые.
Подъем в четыре утра и шесть часов в дороге с рюкзаком, весом в 10 кг. Так проходили будни пилигримов Лизы и Сони. В день девушки преодолевали путь, длиной в тридцать-сорок километров, чтобы не остаться без крыши над головой приходилось добираться в альберге к обеду. Уже к этому времени собиралась очередь на заселение. Тем, кому не хватило места, отправлялись в частные ночлежки, которые стоили на 3-4 евро дороже.
Елизавета Мирончик:
Были моменты с альберге. Допустим, мы приходили и не было мест. Самый худший наш альберге был на границе с Испанией и Португалией, потому что он был в подвальчике, там очень было тесно, с кучей непонятных людей.
На пути двух минчанок встречалось много таких же любителей острых ощущений. Девушки признаются, что у паломников были абсолютно разные цели: кто-то хотел похудеть, одни – прикоснуться к святыням, а другие просто старались переосмыслить свою жизнь.
София Дробышевская:
Появилось очень много друзей и самое главное, что все ребята, с которыми мы познакомились, нашего возраста, из Португалии, Польши и очень много ребят с Чехии. Я до сих пор держу связь с ними.
Несмотря на трудности: палящее солнце, мозоли и весомый груз за спиной девушки от путешествия остались в восторге и уже планируют новый пешеходный маршрут: на этот раз покорять будут Норвегию.