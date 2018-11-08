«Самыми опасными были змеи»». Минчанки прошли путь Святого Иакова, а это 400 км пешком

Спонтанная погоня за драйвом. Именно так можно описать приключение двух смелых минчанок, преодолевших четыреста километров пешком.

Лиза и Соня раньше путешествовали с комфортом, а этим летом отважились на бюджетный вариант: преодолеть паломническую дорогу из Порту в Сантьяго-де-Компостела. С непростой задачей девушки справились за двенадцать дней.

Елизавета Мирончик:

Самое сложное лично для меня – это было вот здесь (в голове) решиться на это, ты просто вешаешь портфель, выходишь и идешь. Первые пару дней ты, конечно, думаешь о какой-то бытовухе, а потом ты уже расслабляешься и наслаждаешься видами.

Путь Святого Иакова – самая популярная паломническая дорога в испанский городок Сантьяго-де-Компостела. Пилигримы ходят по этой тропе уже больше сотни лет, но в наше время она перестала считаться сугубо религиозной. Зато стала главным пешеходным маршрутом по Испании.

София Дробышевская:

Каждый раз, когда мы заходили в лес (неважно, это было утро, день или вечер), мы всегда брали баллончик и ножик на всякий случай. Самым опасным было, на протяжении всего пути – это были змеи, потому что их там было очень много, они маленькие, их не видно, но они на самом деле очень ядовитые.

Подъем в четыре утра и шесть часов в дороге с рюкзаком, весом в 10 кг. Так проходили будни пилигримов Лизы и Сони. В день девушки преодолевали путь, длиной в тридцать-сорок километров, чтобы не остаться без крыши над головой приходилось добираться в альберге к обеду. Уже к этому времени собиралась очередь на заселение. Тем, кому не хватило места, отправлялись в частные ночлежки, которые стоили на 3-4 евро дороже.

Елизавета Мирончик:

Были моменты с альберге. Допустим, мы приходили и не было мест. Самый худший наш альберге был на границе с Испанией и Португалией, потому что он был в подвальчике, там очень было тесно, с кучей непонятных людей.

На пути двух минчанок встречалось много таких же любителей острых ощущений. Девушки признаются, что у паломников были абсолютно разные цели: кто-то хотел похудеть, одни – прикоснуться к святыням, а другие просто старались переосмыслить свою жизнь.

София Дробышевская:

Появилось очень много друзей и самое главное, что все ребята, с которыми мы познакомились, нашего возраста, из Португалии, Польши и очень много ребят с Чехии. Я до сих пор держу связь с ними.