Карту гостя II Европейских игр выпустят 1 декабря

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев и руководитель Центра Карты Гостя УП «Мингорсправка» – Александр Шифрин.

«Планируем более 1000 объектов по всей республике»: появится бонусная карта для туристов-белорусов

Зачем нужна «Карта гостя»?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

«Карта гостя» – это информационный проект. Он выполняет на первом этапе ознакомительную функцию, т. е. человек, зайдя на наш сайт, ознакомится с информацией, которую мы предлагаем. Он понимает, куда можно пойти, где и с какими ценами можно заселиться, где можно осуществить шоппинг. Все объекты, которые входят в наш проект, они дают ту или иную скидку. Это ещё и экономия. Сегодня мы работаем над картой, которая будет интересна участникам и гостям II Европейских игр. Мы её планируем выпустить с 1 декабря и она, кроме тех объектов, которые сегодня включает, будет также включать объекты, которые будут интересны и спортсменам, и туристам.

Как приобрести карту гостя Минска и что она даёт?