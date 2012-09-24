Кафе с бесплатным кофе-чаем, сладостями и интернетом открылось в Минске

Новости Беларуси. В сентябре в районе парка Челюскинцев, пр. Независимости 84А, открылось первое кафе с бесплатными напитками и едой. Заведение под названием «Дом Фишера» смело можно назвать «антикафе». В эксклюзивном интервью корреспонденту ctv.by его создатели (супруги Воробьёвы) рассказали о том, что ждёт клиентов необычного заведения.

Главная идея заведения в том, что посетители платят лишь за время, проведенное в зале, все остальное – совершенно бесплатно. Одна минута в «антикафе» стоит 300 белорусских рублей, час, соответственно, 18 тысяч рублей. В заведении, рассчитанном на 50 человек, посетители смогут встречаться с друзьями, читать книги, сидеть в интернете, рисовать, играть в настольные игры, смотреть кино на проекторе и многое другое совершенно бесплатно. В России подобные услуги в пересчете на белорусские рубли стоят в среднем 15 тысяч за 60 минут. В Украине тариф колеблется в пределах 15-30 тысяч рублей. В японских манга-кафе, где среди прочих услуг можно почитать японские комиксы – мангу, посетитель должен заплатить за час до 500 иен (примерно 50 тысяч рублей).

Александр Воробей, создатель кафе «Дом Фишера»:

Своим посетителям мы можем предложить большое количество настольных игр, список которых будет постепенно пополняться, планируем проведение различных тематических вечеров и мастер-классы. Мы стремимся создать наше место теплым и уютным. Кафе разделено на несколько зон, где можно и поиграть, и поработать. У нас предусмотрена работа с ноутбуками. В помещении множество розеток, мы закупили все возможные зарядки, чтобы люди с собой не таскали. Wi-fi, различные канцелярские принадлежности. Думаю, фрилансерам у нас будет вполне комфортно. Единственное ограничение – строгий и полный запрет на курение и алкоголь. Никотиновозависимым разрешено курение на улице.



Создатели кафе говорят, что привычного меню у «Дома Фишера» нет. Однако гостям предлагают чай, кофе, печенье и конфеты. Желающие могут приносить еду с собой.

Екатерина Воробей, создатель кафе «Дом Фишера»:

Мы хотим, чтобы в нашем «антикафе» была дружеская атмосфера, чтобы каждый желающий мог с легкостью вписаться в нашу дружную компанию. С помощью простых смайликов организуем и своего рода клуб знакомств. Если не хочешь знакомиться, кладешь на столик красный смайлик, а если открыт для общения – жёлтый, с улыбкой. «Крокодил», «Мафия», «Монополия», «Дженга», конструкторы, паззлы – это далеко не все развлечения, которые организованы для наших гостей.

Идея создания «антикафе» принадлежит москвичу Ивану Митину. В российской столице он открыл кафе с символичным названием «Дом на дереве». Молодой человек создал своего рода площадку для тех, кто хотел культурно отдохнуть в центре города: почитать книгу, поболтать с друзьями, – но не желал что-то заказывать, дабы продолжать приятно проводить досуг. В «Доме на дереве» никаких счетов за еду, сиди сколько угодно, а уходя, заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Позже хозяин заведения ввел поминутный тариф. Сейчас у Ивана уже сеть кофеен, в которых продаётся время.

Александр Воробей:

Подобные заведения уже давно функционируют в других странах. Иван Митин один из первых людей, кто применил эту идею в России. Когда мы решили примерить идею российского коллеги на белорусскую действительность? Давно хотели открыть нечто подобное, но не могли никак определиться, что именно. Помогла случайность: увидели репортаж по телевидению, где несколько слов сказали про продавца времени – Иване Митине. И поняли, что это то, что мы и искали.

Даже при средней заполненности помещения (75 человек вместо 150) «антикафе» в России может приносить доход: 75 чел. х 1.5 руб. х 60 минут х 12 часов х 30 дней = 2.43 миллиона рублей в месяц. Создатели «Дома Фишера» рассчитывают на то, что заведение быстро завоюет популярность и найдёт своих постоянных клиентов.

Александр Воробей:

Риск, конечно, есть, как и в любом бизнесе. К созданию «антикафе» мы подходили со всей душой и стараемся сделать максимально уютным и комфортным наше заведение, что бы нашим посетителям не хотелось от нас уходить.