Из Минска теперь можно летать в Барселону прямиком дважды в неделю

Новости Беларуси. Список белорусских авиарейсов пополнился. В расписании появилась Барселона. Теперь прямые перелёты будут дважды в неделю. До октября нынешнего года в столицу Каталонии летал лишь чартер.

К слову, испанское направление популярно у туристов, которые направляются в Европу, в первую очередь в Андорру. Новый рейс поможет нарастить транзитные потоки, в первую очередь за счёт российских пассажиров.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Рейс сегодняшний, который улетает в Барселону, практически полный. В продаже перед рейсом осталось 2 свободных места: 1 место в бизнес-классе, 1 место в эконом-классе. Следующие рейсы полные, во многом благодаря транзиту, который мы организовали с третьими странами, в первую очередь, с Российской Федерацией, из Москвы, из Санкт-Петербурга.

За последний год пассажирский поток белорусской авиакомпании вырос практически на четверть. Перевезено более миллиона двухсот тысяч человек. В планах — открытие новых рейсов и увеличение частоты существующих маршрутов. В списке приоритетных направлений Самара, Калининград, Лондон, Париж, Рига, Амстердам.

Услугами белорусского аэропорта смогут воспользоваться также туристы из других стран. Гостей привлекает минимальное время ожидания рейса и отсутствие каких-либо трудностей при пересадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.