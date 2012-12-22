Ищите арки в Минске и загадывайте под ними желания. Говорят, они сбываются

Новости Минска. В Минске сохранилось не так уж много старинных домов с арками. Всё это отголоски сталинской эпохи. Именно в послевоенные годы в столице появились здания со сквозными проходами. А ведь происхождение этого архитектурного элемента уходит корнями в глубокую древность.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Арка дает возможность делать ее различной величины. То, чего раньше в греческой эпохе не было. Там была стоечно-балочная конструкция, и эта балка могла быть длины, которой можно вынести мрамор. Иначе он развалится.

Но римляне сделали удивительное открытие: они изобрели связующий материал - бетон, что произвело революцию в строительстве и архитектуре. Благодаря ему и появились арки.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Благодаря арке начали шагать между гор. Появляются огромные амфитеатры, колоссальные, Колизей, один из самых больших амфитеатров. Сюда одновременно могут войти огромное количество людей и выйти.

Присмотритесь к минскому стадиону «Динамо». Не напоминает ли он вам Колизей? Ведь арочные элементы позаимствованы именно у древних римлян. Сейчас проходит реконструкция стадиона, но одним из обязательных условий является сохранение арочной стены.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Но если мы с вами возьмем 18 век, вы обязательно увидите в нем элементы арки, например, музей Савицкого. Потому что все, что связано с классицизмом, обязательно использует арку.

Но целенаправленно арка утверждается лишь во время расцвета сталинского ампира, в 1950 годы, когда разрушенный Минск отстраивается после войны. Идет активное обращение к античности. Архитекторы работают на совесть и с душой, о чем говорит хорошо сохранившаяся полувековая застройка.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Даже жилые дома, которые были построены в сталинское время. Тяжелое время, коммунальные квартиры, проблема жилья невероятно сложна. И в тоже время строятся великолепные дома с прекрасными квартирами, высокими, с огромными потолками, с паркетными полами, то сеть это все так значительно и фундаментально, и мы с вами опять-таки наблюдаем этот вздох после войны.

Арка выполняет как декоративную, так и функциональную роль. По законам архитектуры, должно было быть трио: польза, прочность и красота. В арках все это есть.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Делается деревянная основа, кладется кирпич или другие материалы и заполняется бетоном. Почему арка возможна? Потому что появился новый строительный материал: бетон. Потом вы эту деревянную конструкцию снимаете, но у вас остается то, ради чего она и делалась.

Очень увлекательно посмотреть на минские арки в вечернее время, когда включены городские огни. Свет расставляет акценты, и невольно обращаешь внимание на детали, которые приобретают торжественный вид.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

На улице Интернациональной и пересечении с Ленина находится такая арка, которая дает нам представление о прекрасном использовании традиций римской эпохи. Однопролетная арка с кессонированным потолком (кессоны - декоративные углубления в потолочном своде или на внутренней поверхности арки – ред.) и довольно большим пролетом. Но, к сожалению, в Беларуси, в отличие от Рима, арки не имеют своих названий.

На улице Ленина можно увидеть целую аркаду.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Вот мы с улицы Интернациональной повернули на улицу Ленина, и здесь мы с вами видим замечательный комплекс, когда здания с двух сторон зеркально уравновешены и создают ощущение огромнейшей улицы. Мы можем сравнить это только с улицей Росси в Петербурге, находящейся за Академическим театром.

Здесь арки использованы как декоративный элемент наличников окон. Также дома украшает украинская плитка с орнаментом. На улице Ленина хорошо ощущаются инновации и традиции конца 1950 годов.

Ищите городские арки и загадывайте под ними желания. Говорят, они сбываются, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.