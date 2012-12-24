Первых пассажиров поезда с праздничными вагонами принял в Беловежской пуще белорусский Дед Мороз

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни в Беловежской пуще настоящий аншлаг. В Национальный парк едут тысячи гостей из разных уголков мира. Поместье белорусского Деда Мороза принимало первых туристов, которые добирались по железной дороге. Три праздничных вагона в составе пассажирских поездов из Минска в Брест будут курсировать до 12 января.

Этому проекту уже четыре года. Туристы из Минска в Брест на встречу с пущанским волшебником добираются на поезде. Просьбу пассажиров учли: на смену плацкарту пришли места в купе.

Евгений Зубович, специалист туристического центра:

Тур популярен. Это показал прошлый год, когда нам удалось провезти около двух тысяч человек.

Праздничную атмосферу туристы ощущают уже в вагоне: снежинки, миниатюрные елочки в каждом купе, новогодняя мишура. Да и проводницы традиционную форму сменили на костюм Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ринкевич, проводница:

Приятно осознавать, что ты несешь какую-то радость детям. Потому что они чувствуют предпраздничное настроение. Улыбаются, радуются и ждут каких-то чудес.

Целую ночь в необычном вагоне ехала в гости к пущанскому кудеснику маленькая Александра. В гостях у белорусского Деда Мороза девочка впервые. Говорит, попала в сказку. Папа подтверждает.

Витилий Шешко, турист (Россия):

Мы с дочерью приехали из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть на вашего Деда Мороза. Здесь очень здорово, мне очень понравилось, дочке тоже.

Дед Мороз и Снегурочка только и успевают приветствовать гостей и принимать корреспонденцию. Температура воздуха хоть и с минусом, а волшебникам жарко.

Дед Мороз:

Вот сегодня мы получили несколько сотен писем прямо из рук детей и взрослых. Мы еще не успели их посмотреть, поскольку даже с крыльца не можем сойти.

Посещение поместья Деда Мороза – это часть экскурсии по заповеднику. Гостей угощают блинами и ароматным чаем на пущанских травах, знакомят с флорой и фауной реликтового леса. А вдоль вольеров с животными можно гулять часами.

Туристка:

Мы приехали из Москвы погостить. У знакомых узнали , что есть Беловежская пуща, которая славится своими лесами и усадьбой Деда Мороза. Вот мы решили приехать, проделать столько километров по железной дороге и сами побывать здесь, тем более перед Новым годом.

Татьяна Зайцева, ведущий специалист туристического отдела Национального парка «Беловежская пуща»:

Посещают в эти дни более трех тысяч человек резиденцию Деда Мороза. Но самый большой наплыв ожидается в новогодние и рождественские праздники. Завтра, послезавтра до 10 тысяч человек будем принимать.

За девять лет в резиденции белорусского Деда Мороза побывало более 800 тысяч гостей из разных уголков мира. А это значит, что люди, независимо от возраста и национальности, искренне верят в сказку и чудеса.