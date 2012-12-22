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В резиденции Деда Мороза в Налибокской пуще Воложинского района начали принимать первых гостей

22 декабря 2012 12:34
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Новости Минской области. Школьников ожидают интересные приключения, хороводы и горячие оладьи. Кроме традиционных героев, Деда Мороза и Снегурочки, гостей встречают зубры. Для животных специально сделали вольер.

Гостей встречать Дед Мороз и зубры будут до 7 января. Ни один гость не останется без подарка. Сладкие подарки и приятные впечатления каждый сможет забрать с собой. В прошлом году здесь побывали 12 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Шакун, ведущий инженер ОРУП «Белгосохота»:
Ежегодно мы представляем для ребятишек, в первую очередь, наших великанов Налибокской пущи, зубров. Популяция составляет около 90 голов. В нашем вольере для показа около 30 голов.

# Туризм # Новый год

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