В резиденции Деда Мороза в Налибокской пуще Воложинского района начали принимать первых гостей

Новости Минской области. Школьников ожидают интересные приключения, хороводы и горячие оладьи. Кроме традиционных героев, Деда Мороза и Снегурочки, гостей встречают зубры. Для животных специально сделали вольер.

Гостей встречать Дед Мороз и зубры будут до 7 января. Ни один гость не останется без подарка. Сладкие подарки и приятные впечатления каждый сможет забрать с собой. В прошлом году здесь побывали 12 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Шакун, ведущий инженер ОРУП «Белгосохота»:

Ежегодно мы представляем для ребятишек, в первую очередь, наших великанов Налибокской пущи, зубров. Популяция составляет около 90 голов. В нашем вольере для показа около 30 голов.