Иваново окрестили столицей лаборей. Кто это такие и какое лабурское слово дошло до наших дней?

Хотите букет эмоций? Отправляйтесь в Иваново. Невесты здесь не уступают российской тезке. А вот с колоритом белорусского Полесья не сравнится никто. В 2023 году город отпразднует 600 лет! В 1423-м деревеньку Порхово князь Витовт подарил Луцкой епархии. Епископ Ян Лосович, чтобы увековечить свое имя, переименовал в город Янов. Так местечко знали до 1940 года. История богатая. Этот край окрестили столицей лаборей. Церковь озаряет герб не просто так.

Лариса Дричиц, почетный гражданин города Иваново:

В нашем районном центре никогда ни в какие времена не закрывался православный храм. У местных жителей, лаборей, была особенность – собирать деньги на строительство храмов. Не только у себя, но ходить по городам и весям. Чтобы обеспечить тайну общения в этом круге людей, был придуман искусственный лабурский язык. Я вам говорю фразу на лабурском языке. Я сказала, что собеседник меня не понимает. Язык мертвый. Но слово лабурское «клево», а это значит вот так, стало общеизвестным. Макеты-двойники старинных усадеб создали в Иваново. Посмотрите, как выглядит мини-город – подробности.

Клево здесь круглый год. Городская площадь благоухает. Летом улицы напоминают сады. 33 тысячи саженцев высаживают феи-цветочницы. В такой красоте трудно представить, что до войны в Иваново было четыре улицы. А сейчас – около сотни с переулками. В центре обязательно посетите Покровскую церковь и Крестовоздвиженский костел. Последний – место поклонения Андрею Боболи. Активного проповедника в 1657-м здесь казнили казаки Богдана Хмельницкого. Сегодня мученика почитают католики всего мира и называют апостолом Полесья.