Макеты-двойники старинных усадеб создали в Иваново. Посмотрите, как выглядит мини-город

Стрелки назад. В парке макетов воскресили историко-культурное наследие Ивановщины. Замки, дворцы, усадьбы, храмы. Известные династии и события вышли на сцену из глубины веков. Проект «Лабиринт времени» оценили по достоинству. Мини-город собирает поклонников и преображается в вечерней подсветке.

Ирина Пуцыкович, библиотекарь Центральной районной библиотеки им. Ф.И. Панферова:

К сожалению, эта красота не сохранилась до наших дней, но увековечить память об этом стоит. Мы хотим передать нашим поколениям, молодежи то, что у нас есть чем гордиться. Автором этих макетов-двойников является гродненский архитектор-краевед Игорь Лапехо. Взяты репродукции картин нашего художника-земляка Наполеона Орды. Иваново окрестили столицей лаборей. Кто это такие и какое лабурское слово дошло до наших дней? Читайте здесь.

Снимаем шляпу и отправляемся с леди и джентльменами на пару столетий назад. Род Скирмунтов свершил на Полесье промышленную революцию. Они организовали сахарно-рафинадный завод, суконную фабрику, винокурни. Качественная продукция не раз получала награды на выставках в Москве и Париже.

Я, Симон Скирмунт, маршал Брестского воеводства и посол сейма Речи Посполитой. В 1798 году по моему указу в Молодово архитектор Иван Грос возвел данный образец авангардной архитектуры. Однажды француженка Роза Бели сравнивала нашу усадьбу с дворцом Марии Антуанетты в Версале.

Из-за войны лишь осколки остались и от летней резиденции Кароля Войцеха Пусловского. Точеный неоклассицизм меж лесов и болот был фантастикой. На берегу Завышанского озера хозяева останавливались, когда приезжали поохотиться.

Я, Геновефа Гедройц, рада приветствовать вас в имении Новошицы. Наш дворец построен в стиле барокко. Во дворце большая библиотека редких польских и французских книг. А недавно супруг привез из Слуцка несколько поясов.