Поможет путешественникам. В Беларуси создадут интерактивную карту охраняемых природных зон

Новости Беларуси. Интерактивную карту особо охраняемых природных территорий создадут в Беларуси, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Работу над проектом планируется завершить уже в 2023 году. Он будет интересен в том числе туристам.

На карту нанесут заказники местного и республиканского значения. Также здесь разместят фотографии, отражающие красоту белорусской природы. Любители путешествий смогут узнать о новых локациях, которые стоит посетить. Экотуризм в Беларуси набирает популярность. Только в первом полугодии особо охраняемые природные территории с экскурсиями посетили почти 350 тысяч человек, из них 12 тысяч – иностранцы. В Беларуси создан один заповедник, четыре национальных парка и почти 100 заказников республиканского значения.