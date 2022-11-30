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Поможет путешественникам. В Беларуси создадут интерактивную карту охраняемых природных зон

30 ноября 2022 16:23
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Новости Беларуси. Интерактивную карту особо охраняемых природных территорий создадут в Беларуси, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Работу над проектом планируется завершить уже в 2023 году. Он будет интересен в том числе туристам.  

Поможет путешественникам. В Беларуси создадут интерактивную карту охраняемых природных зон-1

На карту нанесут заказники местного и республиканского значения. Также здесь разместят фотографии, отражающие красоту белорусской природы. Любители путешествий смогут узнать о новых локациях, которые стоит посетить. Экотуризм в Беларуси набирает популярность. Только в первом полугодии особо охраняемые природные территории с экскурсиями посетили почти 350 тысяч человек, из них 12 тысяч – иностранцы. В Беларуси создан один заповедник, четыре национальных парка и почти 100 заказников республиканского значения.  

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# Туризм # Туризм # Фотофакт

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