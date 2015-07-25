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Историческое наследие Минска: Каким после реконструкции будет Раковское предместье?

25 июля 2015 16:33
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Представить сегодня центр Минска, как собственно и любой другой мегаполис, без его исторической части уже невозможно. Троицкое предместье, Верхний город с Ратушей, храмами создают образ европейской столицы с богатым историческим прошлым.

А прошлое, надо сказать, у города было отнюдь непростым. Стоит ли напоминать, сколько разрушений принесла Минску Великая Отечественная. Может потому к восстановлению исторических памятников у нас относятся так внимательно. 11 лет назад для этих целей даже создали специальную структуру.

Сегодня в гостях программы «Большой город» на СТВ Александр Кохан, заместитель директора коммунального унитарного предприятия «Мінская спадчына». 

Свои вопросы гостям программы вы можете адресовать по телефонам горячей линии СТВ – 290-66-00 – городской номер, 1-600-700 – мобильный.

# Достопримечательности Минска # Туризм # Александр Кохан

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