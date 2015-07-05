Несвижский замок: над- и подземная жизнь «Марысінага парку»

Новости Беларуси. Программа «Центральный регион» на СТВ взяла курс на Несвиж! Этот город не перестает удивлять. Сейчас у нас появится возможность познакомиться не только с наземной, но и подземной жизнью Нового парка или, как его еще называют, «Марысінага парку».

«Марысін парк» находится на противоположном от Несвижского замка берегу дикого пруда. Попасть туда можно по мосту, разделяющему этот водоем от замкового озера. В этом парке есть канал, который течет то на поверхности, то уходит под землю…