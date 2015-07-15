Новости Беларуси. В Несвижском замке появились аудиогиды на китайском языке. В последние годы число туристов из Поднебесной возросло, и потому в музее решили знакомить китайских гостей с белорусской историей на их родном языке.

Аудиогид в Несвижском замке доступен также на белорусском, русском, польском, английском и немецком языках.

Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже – одна из достопримечательностей Беларуси, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.