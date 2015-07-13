Усадебно-парковый комплекс на территории бывшего имения Огинских в Пуховичском районе открыл двери для туристов

Новости Беларуси. Научить любителей истории азам дворянской культуры взялись в Пуховичском районе. Усадебно-парковый комплекс, расположенный на территории бывшего имения Огинских, открыл двери для туристов.

Здесь предлагают лучше познать богатую и захватывающую историю знати, ее приобретения. Верховая езда, театрализованные представления, живая музыка и навыки владения оружием времен Великого княжества Литовского.

Гости комплекса могут познакомиться со многими ремеслами, а также открыть для себя блюда старинной кухни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Захарченко, арт-директор усадебно-паркового комплекса:

Стержневая идея маёнтка в связи с тем, что он создается на базе очень известного шляхетского двора, который в свое время был центром шляхетской культуры. Благодаря трудам Леона Ошторпа он был центром шляхетской культуры в XIX столетии, и мы просто были вынуждены эту эстафеты принять. И как когда-то Леон Ошторп начать эту культуру, во-первых, изучать, возрождать, делать ее не просто текстом в учебнике, а делать ее воспринимаемой визуально, на слух, на вкус. И все это родило концепцию нашего комплекса, задачи: изучить, возродить и рассказать людям о том, какова была шляхетская культура наших предков.

Дом-перевертыш – «изюминка» комплекса и продолжение традиции местной знати – привозит в свои имения странные вещи со всего мира. Мебель под потолком и люстры на полу. Необычные апартаменты уже завоевали симпатию гостей.