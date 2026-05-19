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В Беларуси обновили правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций

19 мая 2026 06:49
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В Беларуси обновляются правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ нацелен на повышение качества услуг и внедрение современных подходов к оздоровлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обновили правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций-2

В новых требованиях пересматриваются критерии к материально-технической базе, подготовке персонала и перечню лечебных процедур. Это позволит учреждениям точнее подтверждать свою категорию и расширять программы для отдыхающих. Отдельное внимание – детским реабилитационно-оздоровительным центрам. Контроль за качеством воспитательной работы с детьми, проходящими лечение, теперь будет осуществляться управлениями образования. Такой подход должен обеспечить единые стандарты сопровождения ребенка в период оздоровления. 

Постановление также обновляет перечень санаториев и оздоровительных организаций: в него войдут только те, кто успешно прошел государственную аттестацию. Параллельно корректируются и другие документы Совета Министров, регулирующие сферу санаторно-курортного лечения.

# Санатории

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