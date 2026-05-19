Прямой эфир

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике

19 мая 2026 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Северной Атлантике стартовали военно-морские учения НАТО. Главная задача – отработать противолодочную борьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике-2

В маневрах участвуют более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация из Великобритании, Норвегии, США, Канады, Дании, Германии и Нидерландов. Флотилия отрабатывает поиск и уничтожение подлодок противника вдоль линии противолодочной обороны Альянса между Гренландией, Исландией и Великобританией. Участники также тренируются отражать прорывы кораблей противника из северных районов Атлантики в южные.

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования
18 мая 2026 17:00

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек
18 мая 2026 10:49

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

В Финляндии начались крупные международные учения
18 мая 2026 10:45

В Финляндии начались крупные международные учения

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе
18 мая 2026 08:29

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя
18 мая 2026 07:51

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ
18 мая 2026 07:49

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек
18 мая 2026 07:27

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией
18 мая 2026 07:12

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос
18 мая 2026 07:11

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос

США начали переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу
18 мая 2026 06:15

США начали переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу

Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии
18 мая 2026 06:13

Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр
17 мая 2026 17:10

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр