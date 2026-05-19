НАТО проводит масштабные военно‑морские учения в Северной Атлантике

В маневрах участвуют более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация из Великобритании, Норвегии, США, Канады, Дании, Германии и Нидерландов. Флотилия отрабатывает поиск и уничтожение подлодок противника вдоль линии противолодочной обороны Альянса между Гренландией, Исландией и Великобританией. Участники также тренируются отражать прорывы кораблей противника из северных районов Атлантики в южные.