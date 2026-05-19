Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза бытовой техники

Брестские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС партии бытовой техники, не соответствующей заявленной в документах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский грузовик прибыл в «Козловичи» с товаром стоимостью около 55 тысяч рублей. Проверка на инспекционно-досмотровом комплексе показала расхождения: внутри находилась техника другого ассортимента и стоимости.

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Фактически ввозилось 46 единиц разной бытовой техники на сумму порядка 250 тысяч белорусских рублей. Пытаясь ввести внешне схожие, но разные по стоимости товары, намеревались сэкономить на таможенных платежах около 5 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

Использование инспекционно-досмотрового комплекса снова сыграло ключевую роль: именно он позволил быстро выявить несоответствие номенклатуры и предотвратить попытку ввоза незаявленной техники. В Брестской таможне подчеркивают – современные технологии контроля позволяют фиксировать такие схемы на раннем этапе и существенно сокращают время проверки транспорта.