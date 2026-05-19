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В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов

19 мая 2026 06:53
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Ближневосточный конфликт спровоцировал в США топливный кризис – с начала войны с Ираном цены на дизель выросли на 67 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США рост цен на дизель бьет по бюджетам школьных округов-2

Это серьезно бьет по бюджетам американских школьных округов: эксплуатация школьных автобусов, потребляющих более трех миллиардов литров топлива в год, станет дороже примерно на два миллиарда долларов. В результате многие школы могут отказаться от традиционной доставки детей к учебным заведениям – услуга окажется им не по карману.

# Новости США

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