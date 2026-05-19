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Пьяного бесправника задержали в Минске

19 мая 2026 06:56
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Пьяный бесправник пытался скрыться. Во время службы на столичной улице Володько инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю легкового автомобиля. Однако автомобилист требование проигнорировал и продолжил движение. После непродолжительного преследования машину удалось остановить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем находился 48-летний мужчина. Его доставили на медосвидетельствование, где выявили 1,8 промилле алкоголя.

Пьяного бесправника задержали в Минске-2

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД администрации Октябрьского района Минска:
Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что мужчина не имеет права управления транспортным средством, поскольку ранее он был лишен такого права за нетрезвое вождение. Водитель от управления транспортным средством отстранен, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Оперативная реакция экипажа и использование технических средств контроля позволяют быстро пресекать такие нарушения. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый человек, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом» – такие сигналы помогают предотвратить аварии.

# ГАИ УВД Мингорисполкома # ГАИ

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