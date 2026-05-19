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В туристических зонах Египта начался отлов акул

19 мая 2026 06:36
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В туристических зонах Египта начался отлов акул – их число в регионе выросло, и хищники все чаще подплывают к пляжам. Причина – скопления мелких рыб на мелководье, привлекающих морских хищников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В туристических зонах Египта начался отлов акул-2

Для безопасности власти ввели ряд мер: в каждом отеле теперь должен быть квалифицированный спасатель, а весь персонал обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь. Вдоль берега дежурят моторные лодки. Хотя нападения акул на красноморском побережье случаются редко, туристам рекомендуют соблюдать осторожность.

# Новости Египта

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