Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей

Польша заключила с США военные контракты на более чем 50 миллиардов долларов, сообщили в Минобороны страны. Средства пойдут на закупку танков, боевых вертолетов, истребителей и систем противоракетной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная часть закупок финансируется за счет кредитов от Вашингтона. Кроме того, Варшава активно сотрудничает с Южной Кореей: подписаны соглашения на сумму около 44 миллиардов долларов – в рамках сделок страна получит танки и самоходные гаубицы. Таким образом, Польша закрепилась в числе ключевых покупателей вооружений у США и расширяет партнерство с азиатским производителем.