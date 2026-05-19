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Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей

19 мая 2026 06:55
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Польша заключила с США военные контракты на более чем 50 миллиардов долларов, сообщили в Минобороны страны. Средства пойдут на закупку танков, боевых вертолетов, истребителей и систем противоракетной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей-2

Значительная часть закупок финансируется за счет кредитов от Вашингтона. Кроме того, Варшава активно сотрудничает с Южной Кореей: подписаны соглашения на сумму около 44 миллиардов долларов – в рамках сделок страна получит танки и самоходные гаубицы. Таким образом, Польша закрепилась в числе ключевых покупателей вооружений у США и расширяет партнерство с азиатским производителем.

# Польша # США

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