В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест

В микрорайоне Южный Бреста строят детский сад на 190 мест с бассейном – проект выделяется своей инновационностью. Одноэтажное здание собирают из многослойных каркасных деревянных панелей, произведенных в Шклове: такие конструкции отличаются энергоэффективностью и экологичностью. Аналогичные сады уже работают в Минске, Могилеве и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект продуман до мелочей: панорамные окна, теплые полы (в том числе в бассейне), современный медблок, прачечные и кухня. В 10 группах установят мебель-трансформер, объединяющую игровую зону и спальню. Готовность объекта – около 50 %, завершаются общестроительные работы, идет подготовка к отделке.

Анатолий Носков, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома:

Садик одноэтажный. Он нестандартного проектного решения. Практически 100 метров в длину. Есть быстро возводимая конструкция достаточно. Эти конструкции выпускает Шкловская фабрика газетной бумаги. Что я думаю, успешно в рамках сделано импортнозамещения.

Детский сад гармонично вписан в жилой район: на участке сохранили большую часть деревьев, а позже высадят новые. Для каждой группы обустроят игровую площадку с песочницами, горками и качелями на травмобезопасном покрытии. Дополнительно создадут три общие площадки – ландшафтную, физкультурную и для изучения правил дорожного движения. Благоустройство затронет и окрестности.