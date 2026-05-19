Прямой эфир

В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест

19 мая 2026 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В микрорайоне Южный Бреста строят детский сад на 190 мест с бассейном – проект выделяется своей инновационностью. Одноэтажное здание собирают из многослойных каркасных деревянных панелей, произведенных в Шклове: такие конструкции отличаются энергоэффективностью и экологичностью. Аналогичные сады уже работают в Минске, Могилеве и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест-2

Проект продуман до мелочей: панорамные окна, теплые полы (в том числе в бассейне), современный медблок, прачечные и кухня. В 10 группах установят мебель-трансформер, объединяющую игровую зону и спальню. Готовность объекта – около 50 %, завершаются общестроительные работы, идет подготовка к отделке.

В Бресте возводят инновационный детский сад на 190 мест-4

Анатолий Носков, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома:
Садик одноэтажный. Он нестандартного проектного решения. Практически 100 метров в длину. Есть быстро возводимая конструкция достаточно. Эти конструкции выпускает Шкловская фабрика газетной бумаги. Что я думаю, успешно в рамках сделано импортнозамещения.

Детский сад гармонично вписан в жилой район: на участке сохранили большую часть деревьев, а позже высадят новые. Для каждой группы обустроят игровую площадку с песочницами, горками и качелями на травмобезопасном покрытии. Дополнительно создадут три общие площадки – ландшафтную, физкультурную и для изучения правил дорожного движения. Благоустройство затронет и окрестности.

# Детские сады в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза бытовой техники
19 мая 2026 06:43

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза бытовой техники

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества
19 мая 2026 06:06

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана
19 мая 2026 05:49

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»
18 мая 2026 19:59

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

Как «работают» мошенники сегодня и можно ли себя обезопасить? Эксперты рассказали всю кухню лживых звонков
18 мая 2026 19:53

Как «работают» мошенники сегодня и можно ли себя обезопасить? Эксперты рассказали всю кухню лживых звонков

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы
18 мая 2026 19:09

Миссия – сохранять память делом. В Брестской крепости работают российские волонтеры-реставраторы

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия
18 мая 2026 19:00

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия

Сергеенко: мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали на благо людей
18 мая 2026 18:12

Сергеенко: мы строим таким образом, чтобы природа и современные технологии работали на благо людей

Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН
18 мая 2026 18:10

Доступное жилье и «умные» технологии – в Баку проходит Всемирный форум городов под эгидой ООН

Аферисты запугивали пенсионерку уголовным делом. В КГК рассказали о случаях, когда удалось спасти сбережения людей
18 мая 2026 18:04

Аферисты запугивали пенсионерку уголовным делом. В КГК рассказали о случаях, когда удалось спасти сбережения людей

Депутаты зарубятся в Dota 2? На кону – мандат доверия. Муковозчик о западной демократии
18 мая 2026 18:01

Депутаты зарубятся в Dota 2? На кону – мандат доверия. Муковозчик о западной демократии

«Эти скрипты придумали на Западе!» Политолог объяснил, кто пишет инструкции для мошенников
18 мая 2026 18:00

«Эти скрипты придумали на Западе!» Политолог объяснил, кто пишет инструкции для мошенников