7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Рассказываем, как выглядеть на все сто после утомительной дороги, ожиданий и недосыпов.

Лазурные берега, шум прибоя, пылающие закаты. Счастливые воспоминания из отпуска. Вы, отдохнувшие и довольные, возвращаетесь к привычному образу жизни. Самолёты, поезда, автомобили помогают нам быстро попасть из одной точки в другую, но вместе с этим неблаготворно влияют на нашу кожу.

Придаём блеск и сиянию глазам. Нам помогут глазные капли. Они снимают красноту и раздражение. Особенно это пригодится тем, кто много часов провел за рулём.





Боремся с тёмными кругами под глазами. Тканевые патчи для глаз легко помещаются в походную косметичку, снимают усталость, увлажняют и успокаивают кожу вокруг глаз. За неимением таковых сойдут и обычные ватные диски, смоченные холодной водой.





Используем увлажняющие маски.





Пользуемся жирным бальзамом для губ без вазелина. Либо применяем маску для губ.





Правильное питание. Популярным и доступным средством от вздутия живота является активированный уголь. Можно растворить его в стакане воды.





Снимаем усталость после длительной дороги. Ложимся на пол, ноги поднимаем и прислоняем к стене. Остаемся в такой позе минут 10, а после принимаем прохладный душ.