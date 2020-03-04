Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Григорий Николаевич, вот у Вас агроусадьбы стоят. Чем собираетесь удивлять? Или только рыбалка, юшка, баня и всё на этом?

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц

Григорий Борисов, хозяин агроусадьбы:

Вопрос очень правильный. Но мне здесь намного легче. Знаете, почему? Потому что я нахожусь в 5 километрах от «Дукорского маёнтка». Это уже известный тренд, это а-ля «Дудутки», и во многом уже и больше, чем «Дудутки», потому что молодёжь там всё это проводит. И поэтому одной из фишек моей аграсядзібы – я предлагаю, у меня заключён договор с «Дукорским маёнтком».

Тем более что «Дукорский маёнтак» – чтобы вы знали, это была моя идея. Я туда приехал для того, чтобы посмотреть, как можно сделать там агроусадьбу. Увидел, что там надо вложить очень большие деньги. И предложил моему другу, чтобы он не закапывал деньги неизвестно куда, а вложил сюда, в этот «Дукорский маёнтак». И теперь моя агроусадьба предлагает – приехали ко мне, посидели, покушали шашлыка, скушали юшку, как Вы говорите, посидели на рыбалке, а на завтра уже с чуть-чуть больной головой поехали в «Дукорский маёнтак» и там ещё больше отдохнули. А там, в «Дукорском маёнтке», есть, что посмотреть.

А что касается уже вашего посыла, что негде отдохнуть, здесь, да, агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем. Мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат и не больше такого-то количества людей. Наверное, всех можем принять. Если бы законодатель нас не ограничивал, мы могли бы принять и больше. Мы в этом заинтересованы, но, к сожалению, нет. А вы-то обеспечиваете массовый туризм, правильно? Вы больше – автобусы, а там 40 человек едет. Ну и куда он приедет – 40 человек на мою агроусадьбу?