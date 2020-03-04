Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вот человек говорит: «Меня ограничивают тремя-четырьмя комнатами». То есть он готов инвестировать – ему не дают. Почему не дают?
Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
И конечно, требуются изменения в законодательстве. То есть требуются определённые условия, для того чтобы наш частник не боялся делать ошибку. У него было право на ошибку – это первое.
Игорь Марзалюк:
Я объясню фундаментальную вещь: когда ты рискуешь деньгами, своими, не чужими, не бюджетными, которых некоторые не умеют считать, то тогда ты понимаешь, что отвечаешь за соль, за боль, за вырванные зубы.
Минспорта: «Внутренний туризм у нас развивается. За 2019 год эта цифра выросла более чем на 10%»
Оксана Бичун:
Но, во всяком случае, вот этот любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования, он помогает, конечно, наименьшими усилиями прийти к общему знаменателю. Потому что все должны быть заинтересованы, все должны извлечь выгоды вот в этих процессах.
Второй вопрос – я хотела бы сказать, что мода на потребление внутреннего туризма в зарубежных странах больше. Это связано с определённым воспитанием и культурным наследием, наверное. Воспитанием необходимости знать свою историю, мне кажется. Наблюдая, что люди влюблены в свою страну, да, она со своими особенностями, да, она такая, но они влюблены в свою страну. И мне хотелось бы, чтобы мы как можно больше давали именно вот таких воспитательных моментов, именно любовь к своей стране.