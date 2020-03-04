Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций: И конечно, требуются изменения в законодательстве. То есть требуются определённые условия, для того чтобы наш частник не боялся делать ошибку. У него было право на ошибку – это первое.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Вот человек говорит: «Меня ограничивают тремя-четырьмя комнатами». То есть он готов инвестировать – ему не дают. Почему не дают?

Игорь Марзалюк:

Я объясню фундаментальную вещь: когда ты рискуешь деньгами, своими, не чужими, не бюджетными, которых некоторые не умеют считать, то тогда ты понимаешь, что отвечаешь за соль, за боль, за вырванные зубы.

Минспорта: «Внутренний туризм у нас развивается. За 2019 год эта цифра выросла более чем на 10%»

Оксана Бичун:

Но, во всяком случае, вот этот любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования, он помогает, конечно, наименьшими усилиями прийти к общему знаменателю. Потому что все должны быть заинтересованы, все должны извлечь выгоды вот в этих процессах.